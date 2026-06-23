Familia de Miguel Uribe rechaza salida de juez tras preclusión a jefe de su esquema de seguridad

El abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay cuestionó la declaratoria de insubsistencia del mayor (r) Javier González Gutiérrez, quien se desempeñaba como Juez 1201 Penal Militar de Conocimiento Especializado y que recientemente ordenó la preclusión de la investigación adelantada contra el subcomisario Víctor Gómez, jefe del esquema de seguridad del senador (Q.E.P.D).

A través de un comunicado, la firma del abogado Víctor Mosquera manifestó su rechazo a la decisión administrativa adoptada poco después de culminar la audiencia en la que se resolvió precluir el proceso. Según el documento, “resulta jurídicamente inaceptable que, en un escenario procesal que exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional, fuera declarado insubsistente un Juez de la República, una hora después de concluida la audiencia en que se resolvió precluir la investigación por atipicidad”.

La decisión judicial cuestionada puso fin a la investigación que se seguía contra el subcomisario Víctor Gómez por su actuación como jefe del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay. Durante la diligencia, el juez concluyó que el oficial desplegó diversas acciones para proteger al dirigente político y que actuó con los recursos e información disponibles al momento de los hechos.

Asimismo, sostuvo que “la responsabilidad principal recae sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP), al evidenciar dificultades logísticas y limitaciones en los recursos asignados al esquema, responsabilidad que debe ser definida por la justicia ordinaria”.



En el pronunciamiento, la firma de abogados destacó además que actualmente la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por el delito de prevaricato por omisión contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez. Según indicó, dentro de ese proceso “coincidencialmente fue retirada la imputación el mismo día en que se presentó la solicitud y a la fecha no ha sido programada nuevamente”.

La representación de la familia de Miguel Uribe aseguró que continuará impulsando las actuaciones judiciales encaminadas al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de todos los responsables del atentado. En ese sentido, advirtió que la declaratoria de insubsistencia del juez genera preocupación por sus posibles efectos sobre la independencia judicial y la seguridad jurídica.