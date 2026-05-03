Familia fue hallada sin vida en su casa con signos de tortura: investigan a uno de los hijos

En una madrugada que hoy tiene consternada a la ciudad de Sídney, una familia fue asesinada dentro de su propia vivienda en un hecho que las autoridades calificaron como “espeluznante” y “extremadamente sangriento”.

De acuerdo con el reporte oficial, la Policía llegó hacia la 1:30 de la mañana de este domingo a una casa ubicada en el sector de Juliet Close, en el barrio Rosemeadow, luego de que uno de los sobrevivientes lograra pedir ayuda. Al ingresar, los uniformados se encontraron con una escena violenta que evidenciaba la magnitud del ataque.

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Las víctimas fueron identificadas como Ruvena Lam, de 65 años, y su hijo Justin, de 25, quienes murieron en el lugar. El padre de familia, Charles Feng, de 64 años, fue trasladado en estado crítico a un centro asistencial, pero falleció poco después por la gravedad de las heridas. Según los primeros peritajes forenses, los tres murieron a causa de golpes con objetos contundentes.

En medio del operativo, las autoridades capturaron a Jacky Feng, de 32 años e hijo de las víctimas, señalado como el principal sospechoso del crimen. El hombre fue encontrado dentro de la vivienda con heridas leves y quedó bajo custodia policial. Otro de los hijos de la familia, quien logró alertar a las autoridades, sobrevivió al ataque y fue dado de alta tras recibir atención médica.



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El superintendente Grant Healey, encargado de la investigación, aseguró que se trata de un caso “horrendo” que ha dejado consternada a la comunidad. “Es una escena que ningún oficial espera encontrar”, indicó, al tiempo que confirmó que, aunque hay un detenido, las causas del ataque aún no están claras.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras avanzan las labores forenses y la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido en este crimen que hoy enluta a esta comunidad australiana.