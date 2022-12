Farc mantiene ante JEP versión de que diputados del Valle murieron en enfrentamiento

BLU Radio tuvo acceso a la declaración colectiva entregada por las Farc a la JEP el 18 de junio de 2017, por el secuestro de los diputados del Valle, 11 de los cuales fueron asesinados. Las familias de las víctimas se quejan porque no sienten que haya aporte de verdad de la exguerrilla y temen impunidad.

Para las víctimas esta versión colectiva es indignante y genera dolor, pues “están faltando a la verdad y al respeto”. El documento, conocido por este medio, fue entregado el pasado 3 de diciembre en Popayán, Cauca, a la Sala de Reconocimiento de la JEP, en el caso conocido como secuestros.

Publicidad

Son 74 páginas en las que la extinta guerrilla revela la dinámica de los secuestros, que ellos llaman retenciones, y que estaban al mando del bloque occidental.

Las Farc dicen que no asesinaron a los 11 diputados secuestrados el 11 de abril de 2002, sino que murieron en medio del fuego con otro grupo armado que confundieron con la fuerza pública el 28 de junio de 2007.

Publicidad

“El fuego que se escuchó fue una descarga de fusil que se ubicó por la parte superior del campamento, todos disparando hacia el lugar en el que se encontraban los diputados. En este sitio, particularmente, había humo por los tiros, ya que fue una descarga impresionante”, dice la versión.

“A los minutos, los guerrilleros que lograron salvarse y salir de los disparos fueron llegando al punto de encuentro. En primer lugar, habló el oficial de servicios y llorando se dirige a ‘El Grillo’, para comunicarle que los diputados habían muerto”, precisa la guerrilla.

Publicidad

Esta es la gran polémica que existe frente al asesinato de los diputados porque las necropsias demuestran que fueron disparos a quema ropa.

Lo que dicen las Farc es que quedaron en medio del fuego y no reconocen, como lo ha denunciado el mismo exdiputado Sigifredo López, el único sobreviviente del secuestro, que por orden de alias ‘El Grillo’ cada uno de los guerrilleros que cuidaban a los secuestrados, los ejecutaron.

En diálogo con BLU Radio, Sigifredo López se mostró indignado, así como las víctimas, porque las Farc no reconocen los asesinatos.

“Estamos indignados porque no son capaces ni siquiera de reconocer que asesinaron a nuestros compañeros a pesar de las pruebas. Las diligencias de necropsias demuestran que mis compañeros fueron asesinados vilmente con 12, 8, 14 disparos a quema ropa, eso fue un vil asesinato”, dijo.

Publicidad

Para el exsecuestrado, las Farc “no quieren admitir la verdad porque les da miedo terminar en un futuro ante la Corte Penal Internacional”.

La versión entregada por la extinta guerrilla dice lo siguiente:

Publicidad

“Luego de lo sucedido, ‘El Grillo’ le informó inmediatamente a ‘Alfonso Cano’: “hay 11 diputados muertos y sobrevivió Sigifredo. No se sabe qué pasó, se presentó un tipo ‘Alexis’, dijo que éramos elenos y empezó a dispararle a los nuestros”, ‘Alfonso’ respondió: “esas cosas son muy difíciles, pero en la guerra pasa eso, encárguese de darles una sepultura digna”.

Posterior a la explicación de las Farc sobre la muerte de los diputados, ellos reconocen que "esto no debió ocurrir".

Dicen que no previeron que supuestas “tropas propias” los asaltaran, y que “ello no niega su responsabilidad, pero fue como ocurrieron las cosas”. Además de que, aseguran, no fue su objetivo y “la misión falló”.

En medio de esta declaración, la extinta guerrilla habla del cautiverio. Justamente, una de las partes que más ha ofendido a las víctimas es la siguiente:

Publicidad

“A las 7:30 u 8:30 de la mañana, el guerrillero encargado de ser su recepcionista, quien les llevaba el desayuno, siempre les servía a ellos primero la alimentación”.

Dicen que siempre les preocupó que los diputados tuvieran una buena alimentación, un lugar idóneo para dormir, espacios para caminar y ejercitarse, espacio y material para leer y escribir, la posibilidad de escuchar radio y atender cualquier queja o petición de su parte.

Publicidad

No obstante, otra cosa es lo que vivieron, según Sigifredo López.

"El que te tengan con cadenas al cuello como si fuese un perro, un animal, es una prueba de que es un trato indigno. Están mintiendo cuando pretenden decir que nos trataron dignamente y que las condiciones eran las mejores, las condiciones eran las peores. Es como con el tema de la alimentación, allá invariablemente la comida era frijoles con arroz un día y al otro día lentejas con arroz", dijo.

Las víctimas piden rectificación de las Farc, le exigen a la JEP que ante ese tribunal los exguerrilleros reconozcan que asesinaron a los 11 diputados y que su secuestro fue un crimen que nunca debió suceder.

Entre los requerimientos, las víctimas piden que expliquen cómo fueron enterrados los cuerpos de los diputados y por qué las necropsias son tan diferentes a lo que dicen que sucedió.

Publicidad

Sigifredo López explicó que, más allá del perdón, lo que necesitan es resarcir las heridas a través de la verdad.

"Nosotros ya los perdonamos, nos la jugamos por la paz para que ellos volvieran. Las víctimas no estamos en el Congreso y los victimarios sí, no importa. Sabemos que un proceso de paz hay que hacerle unas concesiones para que no haya más víctimas, pero necesitamos que digan la verdad", afirmó el exsecuestrado.

Publicidad