Fiscalía abre nuevo canal para denunciar acoso sexual en entornos laborales

La Fiscalía General de la Nación anunció la habilitación de un nuevo canal exclusivo para recibir reportes de acoso sexual en el trabajo, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y brindar atención oportuna a las víctimas.

Se trata del correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co, dispuesto como un espacio seguro para que las personas puedan reportar hechos de acoso laboral con connotación sexual. A través de este mecanismo, la entidad busca no solo recibir denuncias, sino también canalizar información que permita activar rutas de atención y protección.

De acuerdo con la Fiscalía, este canal garantizará confidencialidad y acompañamiento institucional, aspectos clave para que las víctimas se animen a denunciar sin temor a represalias.

Uno de los pilares de esta estrategia es el enfoque diferencial de género. Esto implica que cada caso será atendido bajo principios de protección, respeto por los derechos fundamentales y evitando cualquier forma de revictimización.



Además, un equipo especializado de fiscales y analistas será el encargado de evaluar las denuncias recibidas. Posteriormente, los casos serán remitidos a unidades con experiencia en violencias basadas en género, con el fin de asegurar investigaciones rigurosas y eficaces.

La entidad reiteró que se garantizarán los derechos de las víctimas en todas las etapas del proceso judicial y que, cuando sea necesario, se solicitarán medidas de protección para salvaguardar su integridad.



Otros canales habilitados para presentar denuncias

Aunque este nuevo correo electrónico busca facilitar el proceso, la Fiscalía recordó que existen otras vías oficiales disponibles para denunciar:



Página web oficial: www.fiscalia.gov.co en el botón “Denuncia fácil”

www.fiscalia.gov.co en el botón “Denuncia fácil” Desde teléfono celular: línea 122

línea 122 Desde teléfono fijo: línea nacional 01 8000 919 748

Estos canales continúan activos y permiten a los ciudadanos reportar diferentes tipos de delitos, incluido el acoso sexual en el ámbito laboral.

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La Fiscalía también hizo un llamado a la sociedad y a las organizaciones para erradicar prácticas abusivas dentro de los espacios laborales. En ese sentido, enfatizó que ninguna posición de poder, jerarquía o autoridad puede convertirse en un instrumento de presión, sometimiento o violencia.