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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía abre nuevo canal para denunciar acoso sexual en entornos laborales

Fiscalía abre nuevo canal para denunciar acoso sexual en entornos laborales

La entidad ofrece atención confidencial con enfoque de género y activa rutas de protección para víctimas que decidan reportar estos hechos en sus espacios de trabajo.

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