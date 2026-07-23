Fiscalía imputa al cantante Churo Díaz por supuesto abuso sexual contra una menor de edad

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al cantante vallenato Jorge Iván Díaz, conocido artísticamente como Churo Díaz, por su presunta participación en un caso de abuso sexual contra una menor de edad. En desarrollo de una audiencia de carácter reservado, el ente acusador le atribuyó los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal.

La diligencia judicial se desarrolló bajo reserva, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y la protección de los derechos de la presunta víctima. Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó los elementos recopilados en la investigación y formalizó la imputación de cargos contra el artista. El proceso continuará el próximo martes 28 de julio, fecha en la que se reanudará la diligencia para avanzar en el estudio de la solicitud de medida de aseguramiento que presentará el ente investigador.

En el desarrollo del proceso judicial la Fiscalía expuso los elementos materiales probatorios, evidencia física y demás argumentos que sustentan la investigación.

Días antes de la audiencia, el cantante se refirió públicamente al proceso durante una presentación musical. Desde la tarima aseguró que es víctima de una extorsión y manifestó que será la justicia la encargada de definir su situación jurídica. En esa intervención sostuvo que no será la opinión pública la que determine su responsabilidad, sino las autoridades judiciales competentes.