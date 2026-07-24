Fiscalía imputará a exviceministro Diego Cancino por presunto acto sexual violento

La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación de cargos al exviceministro del Interior Diego Cancino, quien será procesado como presunto responsable del delito de acto sexual violento, dentro de la investigación que se adelanta por la denuncia presentada por la contratista Viviana Vargas. La diligencia judicial fue programada para el próximo 10 de agosto.

La investigación se originó por la denuncia interpuesta por Vargas, quien aseguró que, cuando se desempeñaba como contratista del Ministerio del Interior, fue víctima de un presunto episodio de violencia sexual por parte del entonces exalto funcionario.

En la denuncia oficial, la mujer explicó que los hechos ocurrieron mientras buscaba nuevas oportunidades laborales, debido a que su contrato con el Ministerio finalizaba el 25 de octubre de 2024.

“El día viernes 25 de octubre se acababa mi contrato con el Ministerio del Interior, por lo que inicié con el proceso de búsqueda de empleo el día 9 de octubre de 2024, para lo cual envié varias hojas de vida y contacté a varias personas indagando por información sobre vacantes; entre las personas que contacté, se encontraba el señor Diego Andrés Cancino Martínez, viceministro del Interior hasta el mes de agosto, y próximo a ser nombrado como Presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”, señaló en su denuncia.



Según el relato entregado a la Fiscalía, luego de enviarle su hoja de vida, Cancino la invitó inicialmente a almorzar en su apartamento.

El día 09 de octubre de 2024, cuando le comenté al señor Cancino acerca de mi búsqueda de empleo y de otros proyectos en los que estaba trabajando, me pidió que le enviara mi hoja de vida y que nos reuniéramos al día siguiente; inmediatamente colgué dicha llamada, procedí a remitirle mi hoja de vida y me indicó que si quería almorzar ese mismo día ya que contaba con tiempo, en ese sentido, me invitó a almorzar a su apartamento, me envió su dirección y yo accedí a la propuesta, confiando en que podría encontrar la forma de que mis ideas y propuestas fueran acogidas por él desde su posicionamiento político Indicó

La denunciante relató que llegó al apartamento acompañada de su hija y que, minutos después, su madre pasó por la menor para llevarla consigo, mientras ella continuaba la reunión. De acuerdo con su versión, tras compartir el almuerzo, el entonces funcionario le ofreció vino y le insistió en que continuara bebiendo.

“El señor Cancino cocinó y sirvió el almuerzo, almorzamos y al terminar me sirvió una copa de vino, la cual bebí. De manera posterior, Cancino me solicitó en repetidas ocasiones que bebiera más vino, ante lo cual accedí presionada por su insistencia”, manifestó en el documento.

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Posteriormente, aseguró que ocurrió el presunto acto por el cual ahora la Fiscalía lo citará a imputación. “Terminando el almuerzo, este sujeto me dijo ‘eres genial’, se levantó de su silla y se me acercó por la espalda, me abrazó y metió sus manos debajo de la blusa que yo llevaba puesta y me tocó los senos sin mi consentimiento. Ante esta situación reaccioné rápidamente quitándomelo de encima y, frente a ello, él me tomó de las manos, me bajó de la silla en la que yo estaba e intentó besarme sin mi consentimiento”, afirmó.

La denunciante agregó que rechazó de inmediato el comportamiento y dejó clara su negativa. “Yo lo alejé de mí y le dije que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política y/o profesional y que mi interés no iba más allá de eso, que por favor respetara dicho límite”, concluyó en la denuncia.

Con la audiencia de imputación prevista para el 10 de agosto, la Fiscalía expondrá los elementos de prueba recopilados dentro de la investigación y formalizará los cargos por el presunto delito de acto sexual violento contra el exviceministro Diego Cancino.