Fiscalía investiga seguimientos al árbitro en el caso Odebrecht

La vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, reveló que desde este miércoles la Fiscalía abrió investigación por los “seguimientos en intervenciones no autorizadas” que denunció Jorge Ibáñez, árbitro en la Ruta del Sol II.

“Sobre el caso de las denuncias presentadas ayer por parte del doctor Jorge Enrique Ibáñez desde la noche de ayer se solicitó a la Fiscalía correspondiente iniciar la investigación que hemos comenzado el día de hoy”, anunció.

El tribunal de arbitramento deberá decidir si declara o no la nulidad del contrato de la Ruta del Sol, lo cual, lo pidió la ANI y la Procuraduría. Si lo declara nulo también deberá decidir si debe haber o no reconocimiento o no de alguna actividad económica desarrollada por el contratista.