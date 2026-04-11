Fiscalía judicializó a alias 'El Brujo' por agresiones contra firmantes de paz en el Catatumbo

La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Gerardo Álvarez Peña, alias 'El Brujo', presunto cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc que estaría involucrado en afectaciones contra firmantes de paz en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

Según informó la entidad, en el curso de la investigación se conoció que este hombre habría organizado milicias urbanas entre 2020 y 2023, para conocer los movimientos de los integrantes de la fuerza pública y confrontar a otras organizaciones ilegales.

Asimismo, es señalado de ordenar el ataque armado contra el firmante de paz, Juan Antonio Castro Carrillo, ocurrido el 23 de octubre de 2022, en su lugar de residencia en Tibú.

La víctima recibió una herida en el abdomen que requirió intervención quirúrgica de emergencia. Dicha acción violenta según informó la Fiscalía correspondería a una venganza en su contra por negarse a hacer parte de las estructuras del grupo armado ilegal.



Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Finalmente, alias ‘El Brujo’ no aceptó los cargos y una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.