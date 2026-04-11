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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía judicializó a alias 'El Brujo' por agresiones contra firmantes de paz en el Catatumbo

Fiscalía judicializó a alias 'El Brujo' por agresiones contra firmantes de paz en el Catatumbo

El hombre es señalado de ordenar el ataque armado contra el firmante de paz, Juan Antonio Castro Carrillo en 2022, en su lugar de residencia en Tibú.

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