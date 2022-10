Gobierno no reconoce a justicia de Ecuador en investigación contra Óscar Naranjo

La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores se relaciona con el proceso penal que se adelanta en el vecino país con relación al operativo en el que murió alias ‘Raúl Reyes’ junto a otros 21 guerrilleros.

“Yo sí quiero aclarar que aquí no ha habido ninguna solicitud de orden captura, no ha habido ninguna citación. Llevamos diez años en este proceso y diez años en que no reconocemos, y volvemos y repetimos, la jurisdicción del Tribunal de Sucumbíos para ningún funcionario colombiano”, dijo la funcionaria.

La investigación de la justicia ecuatoriana la lleva el Tribunal de Sucumbíos, que procesa a toda la cúpula militar de Colombia en marzo de 2008, fecha en que se registró el bombardeado de ‘Raúl Reyes’ en territorio ecuatoriano.

