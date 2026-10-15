Helena Urán pide a JEP retirar condecoraciones a general (r) y exigir perdón al M-19 por asesinatos

Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, asesinado en la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, presentó dos peticiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): la primera, retirar las condecoraciones militares al general en retiro Iván Ramírez Quintero, condenado por desaparición forzada agravada; y la segunda, ordenar a los exintegrantes vivos de mayor rango del M-19 realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.

En el primer caso, Urán busca que el Estado retire los honores militares concedidos a al general (r) Iván Ramírez Quintero, quien fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá el 18 de junio de 2024 y excluido de la JEP en 2022 por no contribuir al esclarecimiento de la verdad.

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Para sustentar sus peticiones, Helena Urán recordó que en enero de 2024 el Ministerio de Defensa retiró los honores militares al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales.

La segunda solicitud busca que los antiguos integrantes del M-19 reconozcan públicamente su responsabilidad y pidan perdón por lo ocurrido durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Urán sostiene que quienes recibieron amnistías o indultos también deben cumplir medidas de reparación simbólica, que permitan reconocer el daño causado a las víctimas y preservar la memoria histórica.



Helena Urán, explicó en diálogo con Blu Radio que su solicitud ante la JEP busca que el M-19 y la Fuerza Pública reconozcan su responsabilidad en lo ocurrido hace 41 años y advirtió que las víctimas, incluidos los sobrevivientes que fueron torturados, siguen sin recibir el reconocimiento que merecen.

“Consiste básicamente en intentar que los dos actores armados que llevaron a la masacre del Palacio de Justicia, con todas las víctimas que conocemos, y sobrevivientes de los que poco se hablan, pero que fueron torturados, y que poco se les reconoce su dolor, al menos después de 41 años, entiendan que no pueden seguir sumiendo al país en una confrontación en la que obligan al ciudadano a tomar partido, cuando los dos actores armados son corresponsables. Yo a través de esta solicitud, pretendo que tengan un gesto, no sé, bondadoso y de grandeza, y que, por favor, dejen de utilizar el caso del Palacio de Justicia con fines políticos”, señaló Helena Uran.

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Además, cuestionó que las víctimas no fueran consultadas sobre los acuerdos de amnistía al M-19 y pidió que sus antiguos integrantes de mayor rango reconozcan colectivamente su responsabilidad y pidan perdón. También señaló que integrantes de la Fuerza Pública han negado a las víctimas, a los desaparecidos y a los sobrevivientes de tortura, por lo que considera necesario un reconocimiento de ambas partes.

“Que ese fue el acuerdo que se hizo en ese momento, eso lo pactaron los políticos, a nosotros, a las víctimas, nunca nos consultaron porque les aseguro que si nos hubieran consultado no hubiera llegado a ese grado de encubrimiento, porque la amnistía es encubrir unos hechos y por eso años después se replantea, hoy en día eso sería impensable, pero esos eran los estándares del 90" agregó Uran.

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De esta forma, solicitó retirar las condecoraciones y medallas militares otorgadas al general retirado Iván Ramírez Quintero. Según explicó a Blu Radio, el exoficial fue jefe de inteligencia y contrainteligencia y, a su juicio, no debería conservar estas distinciones debido a las responsabilidades judiciales que se le atribuyen por crímenes relacionados con el Palacio de Justicia.

"Hoy en día tenemos otros estándares de justicia transicional que las personas que pertenecieron al M-19 bien conocen y que podrían, haber tenido un gesto de grandeza y reconocer de manera colectiva, porque lo han hecho como independientemente, reconocer somos corresponsables de lo que sucedió y lo mismo la Fuerza Pública, porque es la que representa al Estado y tiene una responsabilidad mucho mayor que unos guerrilleros terroristas, por eso no se puede equiparar, pero también han sido unos negacionistas constantemente, no solamente negacionistas, sino que han estigmatizado", argumentó.

Sin embargo, las dependencias de la JEP que recibieron el documento aún no han tomado una decisión definitiva. Con estas solicitudes, busca que se reconozca la dignidad de las víctimas, se contribuya a esclarecer la verdad y se evite que se distorsione la historia de lo ocurrido en el Palacio de Justicia.

