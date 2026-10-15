CTI inspeccionó sede de Bomberos por presuntas irregularidades en contratos para atender frente frío

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron una diligencia de inspección en la sede de la Dirección Nacional de Bomberos, en Bogotá, como parte de una investigación por posibles irregularidades en contratos suscritos para atender la emergencia ocasionada por la temporada de lluvias en febrero de 2026.

La diligencia se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de policía judicial emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción. El objetivo era recopilar evidencia y elementos materiales probatorios relacionados con los contratos bajo investigación.

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Las actuaciones se conocen después de que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunciara la presentación de denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Bomberos durante la administración anterior. De acuerdo con el funcionario, los hechos denunciados podrían superar los 62.000 millones de pesos.

En una declaración desde la Casa de Nariño, Lara recordó que en febrero de este año un frente frío provocó inundaciones en ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Según indicó, la emergencia dejó 250.000 personas afectadas y llevó al gobierno anterior a declarar una emergencia por 30 días.



Bomberos Foto: AFP

El ministro señaló que, bajo ese contexto, la Dirección de Bomberos declaró una urgencia manifiesta para realizar contrataciones sin adelantar procesos de licitación pública. Sin embargo, cuestionó el destino de los recursos comprometidos mediante esa figura.

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“De 42.000 millones de pesos que contrataron por esa urgencia, ¿saben cuánto fue o se fue para atender las inundaciones? Solo 313 millones”, afirmó Lara.

El funcionario sostuvo que, según los documentos que respaldan las denuncias, los contratos habrían incluido la adquisición de bienes y materiales relacionados con las actividades propias de los bomberos y la atención de incendios, en lugar de concentrarse en la respuesta a las inundaciones.

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De la misma manera, el ministro del Interior explicó las razones por las cuales fue declarada la insubsistencia al capitán Germán Miranda como Director de los Bomberos.

Según explicó la salida del exdirector se dio porque “aparecieron unos audios en donde el capitán se refiere, básicamente, a unas prácticas indebidas, se menciona presuntamente que se podría entregar dinero a autoridades judiciales para que no prospere una investigación por hechos muy anteriores a este Gobierno”.