Imputan a ex registrador municipal de Boyacá por expedir documentos públicos al ELN

Miguel Ángel Pinto Quintero, ex registrador de Cubará (Boyacá), y quien presuntamente haciendo uso indebido de su cargo, tramitó algunos documentos públicos como cédulas de ciudadanía, registros civiles de nacimiento y hasta actas de defunción a integrantes de las estructuras del ELN que permanecen en esta zona del país.

Es por ello que la fiscal de la Dirección Especializada contras las Organizaciones Criminales le imputó delitos como falsedad ideológica en documento público y supresión, alteración o suposición del estado civil, dos cargos que el exfuncionario no aceptó.

“En los periodos 19 de noviembre de 2007 al 29 de septiembre de 2011, del 23 de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2015 y del 23 de noviembre de 2015 al 23 de 2018, en la Registraduría nacional del Estado civil del municipio de Cubará, Boyacá, usted incurrió en los siguientes. Artículo 286: falsedad ideológica en documento público y el cual dice lo siguiente; el servidor público que, en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad incurrirá en prisión de 64 meses a 144 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 meses a 180 meses", mencionó la fiscal del caso en medio de la audiencia.

Mientras ejerció el cargo de registrador municipal en Cubará, #Boyacá, Miguel Ángel Pinto Quintero presuntamente expidió actas de defunción, registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y otros documentos falsos para integrantes de las estructuras del ELN que tienen… pic.twitter.com/ok4NuPtw88 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 27, 2024

Y agregó, "También incurrió en el delito establecido en el artículo 238, que dice lo siguiente: su presión, alteraciones o su posición del Estado civil, el que suprima o altere el estado civil de una persona o haga inscribir en el Registro Civil a una persona que no es su hijo o que no existe, incurrirá en prisión de 16 meses a 90 meses bajo el verbo rector hacer inscribir en el Registro Civil a una persona que no existe, llevando a cabo la expedición, al hacerlos o autorizar los siguientes documentos, primero respecto a las cédulas de ciudadanía a personas que ya le habían sido expedidas, cambiando algunos datos y sin existir legalmente documentos de soporte para ello”.

El material probatorio dejaría en evidencia que el señalado emitió documentación falsa que sería utilizada por cabecillas y subalternos del Frente de Guerra Oriental del ELN para tapar la verdadera identidad y, también, para hacerse pasar como personas muertas para evadir la justicia. Ante esto, la juez de control de garantías, ordenó mantener al ex registrador activo en la investigación.