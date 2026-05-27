"Intentó alterar escena para hacer creer suicidio" :Fiscalía sobre feminicida de politóloga Ana Meza

Una juez de control de garantías de Bogotá envió a la cárcel a Carlos Mario Rodríguez, señalado de abusar sexualmente y posteriormente causar la muerte de la politóloga Ana María Cristina Meza, de 36 años, en hechos ocurridos el pasado 25 de enero en el norte de la capital.El hombre se desempeñaba como gerente coorporativo del Banco de Bogotá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la víctima y el hoy procesado sostenían una relación sentimental marcada presuntamente por un contexto de violencia basada en género. Las autoridades establecieron que el 24 de enero de 2026 ambos asistieron a una reunión social y luego se trasladaron al apartamento del hombre. Después de que las demás personas abandonaran el inmueble, la pareja permaneció sola y habría iniciado una discusión.

Según la hipótesis del ente acusador, en medio de ese episodio Rodríguez Rosas presuntamente atacó a la mujer, la golpeó y la sometió mediante maniobras de asfixia. El fiscal del caso aseguró que el hombre actuó “en un contexto de dominación y reproche frente al ejercicio de la sexualidad de la víctima” y que posteriormente “procedió a agredirla físicamente, sujetándola por los brazos y muñecas, propinándole golpes en el rostro”.

Cárcel, imagen de referencia Foto: AFP

Durante la audiencia, la Fiscalía indicó que Ana María Cristina Meza intentó defenderse, lo que habría provocado la ruptura de varias uñas en ambas manos. El delegado del ente investigador también afirmó que el procesado “la sometió mediante maniobras de asfixia por sofocación, obstruyéndole la boca y la nariz, lo que le generó hipoxia cerebral aguda, con la consecuente alteración progresiva de su estado de conciencia y disminución de su capacidad de resistencia y defensa”.



La investigación sostiene que, una vez la mujer quedó inconsciente, presuntamente fue víctima de acceso carnal violento. Posteriormente, según la Fiscalía, el hombre habría lanzado el cuerpo desde la ventana del quinto piso del apartamento e intentó alterar la escena para hacer creer que se trató de un suicidio.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó a Rodríguez Rosas los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. El procesado no aceptó los cargos y deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.