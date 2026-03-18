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Blu Radio  / Judicial  / Jalón de orejas de Corte a EPS y fondo de pensiones por negar pago a hombre en grave estado de salud

Jalón de orejas de Corte a EPS y fondo de pensiones por negar pago a hombre en grave estado de salud

La Corte Constitucional ordenó que se le pague de manera transitoria la pensión de invalidez a un hombre en grave estado de salud.

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