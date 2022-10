Jineth Bedoya pide investigar si general (r) José Leonardo Gallego ordenó su violación

La periodista Jineth Bedoya aseguró, en medio de una nueva audiencia en la que se busca esclarecer quiénes fueron los responsables de su secuestro, tortura y violación, que es hora de hablar de los autores intelectuales.



Al término de la audiencia de alias ‘JJ’, uno de sus victimarios, la comunicadora rompió su silencio y por primera vez acusó a uno de los presuntos autores intelectuales de su violación y tortura.



Se trata del general retirado de la Policía José Leonardo Gallego, quién era el director de la DIJIN en el momento del secuestro de la comunicadora y quien también fue director de la Policía Antinarcóticos.



"Quiero decirles algo porque tengo que quitarme un gran peso de encima. En todos estos años solo hemos hablado de los autores materiales y ustedes han visto que yo insistentemente he hablado de los autores intelectuales y de que es necesario que la justicia empiece a obrar sobre estos autores intelectuales”, señaló Bedoya.



“Por eso hoy en la audiencia he mencionado abiertamente el nombre del general retirado de la Policía José Leonardo Gallego, quién para el momento de mi secuestro era el director de la DIJIN. Que ustedes conocen como el director de la Policía Antinarcóticos y quien está mencionado más de 6 veces en el proceso como el autor intelectual del crimen del que yo fui víctima", sentenció la periodista.



Por otra parte, Bedoya aseguró que continuará luchando para que no se revictimicen a las mujeres que han padecido abusos sexuales por parte de la justicia.



"Esto no solo me pasa a mí, miles de mujeres en las audiencias son revictimizadas. Yo le he contado mi violación 11 veces a la Fiscalía. Hoy vengo con la cabeza en alto a darles la cara a mis victimarios y voy a exigir que los medios de comunicación estén presentes en la audiencia", enfatizó.



