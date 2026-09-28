Juez avala prueba anticipada de testigo clave en caso de corrupción de helicópteros MI-17

El Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías avaló la práctica de prueba anticipada de Diego Alejandro Manrique, considerado testigo clave dentro de la investigación que se adelanta contra el exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto y otras cinco personas por su presunta intervención en la adjudicación del contrato destinado al mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17 del Ejército Nacional.

La investigación está relacionada con el contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa estadounidense Vertol Systems, por un valor de 32 millones de dólares, cuyo objeto era el mantenimiento y suministro de repuestos para los helicópteros rusos Mi-17 del Ejército Nacional.

De acuerdo con las pruebas, se habrían presentado irregularidades durante la adjudicación del contrato. La hipótesis del ente acusador señala que el particular Carlos Martín Uribe Forero y el contratista James Lester Montgomerie se habrían concertado con el entonces viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, para que Vertol Systems se quedara con el contrato pese a que, presuntamente, no contaba con la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y financiera para ejecutar las actividades encomendadas.

Para consolidar esta actividad, presuntamente también habrían contado con la intervención del exsecretario general Hugo Alejandro Mora Tamaño, el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y el excomandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.



La acusación en contra de los procesados se realizará en diciembre. Sin embargo, recientemente, el Juzgado 63 Penal Municipal con Función de Control de Garantías se abstuvo de imponer al exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Helicóptero MI-17. Foto Ejército.

La prueba anticipada cobra especial relevancia porque Diego Manrique cuenta con un principio de oportunidad dentro de las actuaciones relacionadas con el caso, mediante el cual asumió el compromiso de testificar contra los otros imputados. La solicitud busca preservar la integridad de su testimonio y permitir que pueda ser utilizado en las actuaciones derivadas de la información que entregó y en aquellas en las que resulte útil.

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En audiencia, el fiscal del caso explicó que, dentro de los compromisos adquiridos por Manrique, está “la de servir como testigo de cargo y acreditar las comunicaciones vía WhatsApp que soportaría su aporte de información”, en donde quedaron registrados las presiones, reuniones y favorecimiento a la empresa americana.

De igual manera, el fiscal señaló que el testimonio tendría relación con la presunta ausencia de capacidad jurídica, financiera y técnica de Vertol Systems para contratar con el Estado, a partir del conocimiento que habrían tenido los servidores públicos investigados de un informe del 24 de diciembre de 2024. Según la Fiscalía, en ese documento integrantes de la Dirección de Contratación Estatal, el comité estructurador y el gerente del proyecto advertían que la empresa no acreditaba esas capacidades.

El fiscal detalló, además, los hechos sobre los cuales Manrique declararía. “Declarará sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que conoció a Luis Edmundo Suárez Soto y la forma como este promovió personalmente su vinculación al Ministerio de Defensa Nacional, incluyendo las gestiones realizadas por aquel para su nombramiento como asesor del sector Defensa, adscrito a la Dirección de Capacidades e Innovación”.

Helicópteros MI-17 del Ejército Foto: Noticias Caracol

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También declarará, según la Fiscalía, sobre la ausencia de competencias contractuales del Viceministerio y de la Dirección de Capacidades e Innovación respecto de la celebración y trámite de contratos estatales, así como sobre la Dirección de Logística.

El testigo también deberá referirse a la decisión que habría adoptado Luis Edmundo Suárez Soto de descartar alternativas y ordenar que el mantenimiento de los helicópteros se realizara mediante contratación directa.

“Declarará sobre la reunión posterior celebrada en el despacho del viceministro en la cual Luis Suárez dispuso que Herbert Arnulfo Buitrago asumiera la coordinación informal del proceso contractual y lo convirtiera en un asunto prioritario dentro del Ministerio de Defensa Nacional, a fin de que se concretara esa contratación en favor de Vertol Systems”, sostuvo el fiscal.

Asimismo, Manrique declarará sobre el conocimiento que, según la Fiscalía, tenía Buitrago de los canales de comunicación para contactar a la empresa y a Carlos Martín Uribe, además de la frecuencia y finalidad de las reuniones realizadas en el despacho de Luis Suárez Soto para hacer seguimiento al trámite contractual, con participación de funcionarios del Ministerio, del Ejército Nacional y particulares vinculados.

El fiscal también anunció que el testigo declarará sobre “el comportamiento exteriorizado por Herbert Arnulfo Buitrago durante la fase de estructuración, la forma como ejercía presión permanente sobre los integrantes del comité estructurador y las razones por las cuales era conocido, entre algunos participantes, como ‘el verdugo’”.

Manrique también se referirá, de acuerdo con la Fiscalía, al papel desempeñado por Buitrago como intermediario, facilitador de comunicaciones y traductor entre funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional y representantes de Vertol Systems.

Otro de los aspectos sobre los que declararía tiene que ver con el ingreso de Carlos Martín Uribe al Ministerio de Defensa sin cumplir, presuntamente, los protocolos normales de ingreso.

Helicópteros MI-17 Foto: AFP

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En la misma audiencia, la Fiscalía solicitó como prueba anticipada el examen técnico forense sobre documentos y chats entre los señalados, relacionados con la presunta presión para favorecer la contratación y obtenidos a partir de la entrega del celular de Diego Manrique. Sin embargo, el juez negó la práctica anticipada de ese informe.

Con la decisión del Juzgado 48 Penal Municipal queda avalada la recepción anticipada del testimonio de Manrique ante un juez, con el propósito de que su declaración quede incorporada como prueba practicada judicialmente y pueda ser utilizada en las actuaciones correspondientes. Las audiencias en las que se comenzarán a presentar de manera anticipada las pruebas relacionadas con esta investigación están previstas para iniciar el próximo 4 de noviembre.