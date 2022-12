Juez declara inocentes a Catalina y Francisco Uribe Noguera por caso Yuliana Samboní

El juez 46 de conocimiento de Bogotá declaró inocentes a Catalina y Francisco Uribe Noguera, hermanos del asesino de la pequeña Yuliana Samboní, Rafael Uribe Noguera, por supuesto encubrimiento, alteración o destrucción de material probatorio en el crimen que conmocionó a toda Colombia el pasado 4 de diciembre de 2016.

“Y la pregunta es en qué lo favorecieron (a Rafael) si es la propia familia la que entrega al hermano, la que confiesa el delito que su hermano condensó y la que entrega la escena del delito (…) Por ello, el despacho estima que en este caso no existió favorecimiento frente al delito de ocultación, alteración destrucción de elemento material probatorio”, dijo el juez.

A la llegada a los juzgados de Paloquemao, en la capital del país, Francisco Uribe Noguera aseguró que han probado “más allá de toda duda razonable” que son inocentes.

“Probamos más allá de toda duda que éramos inocentes. Siempre hemos colaborado, siempre hemos dado la cara", señaló al llegar a complejo judicial.

La Fiscalía había asegurado, en su momento, que los Uribe Noguera se dieron cuenta del homicidio de la menor y para proteger a su hermano lo trasladaron a una clínica antes de darle aviso a las autoridades y que ya estando ahí, horas después de haber entrado a ese apartamento donde fue asesinada Yuliana, le dieron aviso a la Policía.

La confesión de un asesino

Cabe recordar que el pasado 5 de junio Rafael Uribe Noguera habló por primera vez del crimen de la niña indígena de 7 años de edad.

En la audiencia de juicio oral de junio pasado en contra de los hermanos Uribe Noguera, el primer testigo que presentó la defensa fue su victimario, Rafael Uribe, quien narró lo acontecido el día de los hechos.

“Cuando empiezo a tener conciencia miro el celular y tengo cualquier cantidad de llamadas y es mi hermana. Al contestar me dicen que me está buscando del Gaula. También suena bastantes veces el citófono y es el vigilante, le dije que por favor no dejara subir a cualquier persona”, afirmó el condenado violador y asesino de la niña.

Desde una videollamada en la cárcel de máxima seguridad en Valledupar, Rafael aseguró que sus hermanos no lo encubrieron.

“Al sentir que en cualquier momento van a entrar mis hermanos yo escondo a Yuliana y cojo la ropa de ella y la pongo en el baño. Después me salgo al balcón, estaba pensando en tirarme”, sostuvo.

Uribe Noguera también habló del momento en el que su hermano Francisco le preguntó por la pequeña.

“Primero le digo que ella se bajó en la 65 con avenida Circunvalar, en los puentes, después le digo que se tiró del carro, a lo que él me responde: ‘rece para que aparezca’. Después, cuando íbamos en el carro, le dije que Yuliana estaba muerta”, relató en su versión.

Al final de las declaraciones, la fiscal intentó desvirtuar lo dicho por Uribe Noguera y aseguró que lo afirmado por el condenado no coincidió con lo que él había dicho anteriormente. Sin embargo, el juez del caso afirmó que la versión era válida.

