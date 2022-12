Juez lloró al escuchar violación y tortura que sufrió bebé de 22 meses hasta su muerte

El juez 53 penal no soportó escuchar los abusos y torturas que vivió un bebé de 22 meses antes de su muerte, presuntamente en manos de Óscar Eduardo Orjuela Pinzón, de 19 años, quien era la pareja sentimental de la mamá del menor.

Entre lágrimas y evidente rechazo, el juez no se explicó cómo una persona podía causarle tanto daño a un menor de tan solo 22 meses, al punto que optó por no dejar que se leyera en su totalidad los resultados de Medicina Legal.

“La verdad no entiendo cómo tiene la capacidad para desde el lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, de golpe en golpe, acabar con la vida de un menor. No me imagino las demás cosas que habrá tenido que sufrir ese pobre niño a su merced, si me conmueve a mí, que llevo más de 10 años aquí, no entiendo (…) Pobre víctima”, dijo el juez.

El magistrado se mostró indignado por el comportamiento del acusado. Además, el mismo abogado de Orjuela Pinzón no pudo contener las lágrimas y evidente tristeza por el caso que dejó al menos de 22 meses muerto.

“Solamente ver esas imágenes dejan destrozada a cualquier persona, parece que a usted no, pero al resto sí.

Óscar Eduardo Orjuela Pinzón, deberá responder por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada.