Justicia Especial de Paz estudia captura de alias 'El Paisa'

Casi 20 minutos después de comenzar la audiencia en la Sala de Reconocimiento para definir las consecuencias de incumplimiento de Hernán Darío Velásquez alias 'El Paisa', la procuradora delegada ante la JEP Mónica Cifuentes solicitó que el caso sea remitido a la Unidad de Investigación y Acusación, para que allí se ordene su captura. La declaración fue hecha luego de que la representante del Ministerio Público rindiera un detallado informe de las actuaciones del exjefe guerrillero después del 1 de diciembre de 2016.

"Que una vez el caso se encuentra en esa Unidad, el Ministerio Público deberá solicitar las medidas pertinentes para que el compareciente, el señor Saldarriaga comparezca de manera obligatoria a través de la imposición de una medida de aseguramiento. Debe traducirse para su ejecución y la expedición de una orden de captura", indicó Cifuentes.

La procuradora finalizó aclarando que el incumplimiento no es definitivo y que por lo tanto estará vigilante dentro del proceso.

Por su parte, la defensa del exjefe guerrillero solicitó que se desestime la solicitud de la Procuraduría y abogó porque Saldarriaga no sea expulsado.



Adicionalmente entre sus argumentos, el abogado defensor, William Acosta aseguró que no se le ha permitido a Saldarriaga el derecho a tener un abogado porque no se ha podido comunicar con él debido a supuestos riesgos en materia de seguridad que han sido probados en los informes presentados.

La Sala de Reconocimiento tomó un receso para estudiar las solicitudes de las partes y a las 3 de la tarde de este viernes 26 de abril, tomará una decisión.

'El Paisa' no puede ser expulsado de la JEP: abogado

Antes de iniciar la audiencia de la Sala de Reconocimiento para definir las consecuencias del incidente de incumplimiento abierto contra Hernán Darío Velásquez alias El Paisa, William Acosta, su abogado, aseguró que su cliente no se presentará y que no es posible que sea expulsado por un contundente argumento.

"El señor Velásquez no se presentará el día de hoy o por lo menos hasta ahora no he tenido comunicación con él. Y yo creo que no se va a presentar, no lo ha hecho en todo el trámite", explicó el jurista.

Al ser consultado por BLU Radio sobre la posibilidad de que su defendido sea expulsado de la Justicia Especial de paz (JEP), el abogado Acosta aseguró: "Nosotros esperamos que esa no sea la decisión de la Sala, no va a ser expulsado porque no existen argumentos."

“No existen argumentos por parte del sistema para ser expulsado y eso es lo que vamos a argumentar en la audiencia. No existe ley estatutaria para poder expulsar al señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga del sistema autónoma de asesoría y defensa, ni siquiera para ser sancionada”, añadió el defensor de ‘El Paisa’.

En la audiencia que transcurre en la JEP este viernes se presentan las pruebas de las partes, entre ellas un documento de 51 páginas de la Procuraduría en que se rinde cuenta de los movimientos de El Paisa luego del 1 de diciembre de 2016.