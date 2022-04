La carta que envió Yhonier Leal aceptando el homicidio de su madre y de su hermano, Mauricio Leal

El abogado de las víctimas de Yhonier Leal, Elmer Montaña, reveló una carta en la que el acusado, con su puño y letra, acepta su responsabilidad en el homicidio de su madre, Marleny Hernández, y de su hermano, el estilista Mauricio Leal.

La carta fue enviada a la Fiscalía el pasado 18 de enero y en ella, no solo aceptó los cargos, sino que pidió un defensor público. El abogado Montaña insiste en que el ente acusador deberá retirar el preacuerdo y presentar el escrito de acusación en su contra en las próximas semanas.

Esto, después de que el pasado viernes 22 de abril, se retractara de haber aceptado los cargos por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández. Además, señaló que no pedirá perdón “por algo que no hizo” y que va a renunciar al preacuerdo con la Fiscalía.

"Señora juez, quiero decirle que definitivamente no acepto los cargos, no acepto absolutamente nada. (…) Ahora estoy más claro y consciente y puedo asegurar que he actuado bajo presión. El día de ayer tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo, porque como lo he dicho en varias ocasiones: soy inocente", dijo sorpresivamente Yhonier Leal.

