¿Por qué Yhonier Leal se retractó de haber aceptado el asesinato de su hermano Mauricio Leal?

En la audiencia que definiría si se avalaba o no el preacuerdo de Yhonier Leal con la Fiscalía, que dejaría en firme la condena de 27 años de prisión y 250 salarios mínimos legales vigentes, el hermano del reconocido estilista se retractó de haber aceptado los cargos por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, registrado el 21 de noviembre de 2021, en La Calera, Cundinamarca.

Yhonier Leal aseguró que se sintió presionado por la Fiscalía para aceptar el preacuerdo: “Para nadie es un secreto como se dieron las primeras indagaciones, donde la Fiscalía montó un show mediático espectacular, y todo mundo pudo ver en esas audiencias, señora jueza, cómo me obligaban a que los tenía que mirar de frente, cómo me señalaban, me juzgaban y cómo me condenaron de una vez, diciéndome que yo ya era el culpable de todo esto; me decían que, si yo no llegaba a un preacuerdo con ellos, iban a buscar la manera de que me condenaran a más de 60 años de cárcel. Eso para mí fue horrible, me han doblegado emocionalmente”.

Leal también dijo que no tenía los recursos para financiar una defensa digna para él, por lo que agradeció a su abogada Ana Yulieth Velásquez que, sin ningún tipo de recurso económico, decidió ser su defensa en este momento.

“Aparte viene mi falta de recursos económicos, porque llegar a esta instancia y poderse defender requiere de muchos ingresos económicos que yo no cuento. Tuve que decirle a mi anterior defensor que yo no podía continuar con él, porque yo no podía pagarle 20 millones de las primeras audiencias, no iba a tener 30 millones para esta defensa y, mucho menos, 50 millones para una defensa digna para mí, por eso pedí agilizar el proceso con un abogado público”, agregó Yhonier.

En ese sentido, la defensa de Leal señaló que su cliente no pediría perdón por algo que no hizo; además, le pidió a la jueza Laura Melo que Yhonier Leal pudiera ser escuchado: “La justicia en Colombia no puede ser para los de ruana. Y sí las víctimas acá están solicitando ese derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia”.

Por su parte, el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, alegó en medio de la audiencia que el crimen contra Mauricio Leal y su madre estuvo guiado por el dolo y la tortura, mostrando nuevamente el material probatorio y las heridas de ambos cuerpos.

