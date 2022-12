La descripción de la Corte sobre conocimiento de Uribe en gestiones de Diego Cadena

En el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia le dictó detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en medio del proceso que le llevan por soborno y fraude procesal, el alto tribunal asegura que este tenía pleno conocimiento de las gestiones que hacía su abogado Diego Cadena, específicamente, los acercamientos que tuvo con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para obtener su retractación.

Dice la Corte: “claramente se advierte que el senador Álvaro Uribe se encontraba enterado de los hechos y las circunstancias de la gestión desarrollada por Diego Cadena, por cuanto éste le pedía su autorización y lo ponía al tanto de los detalles”.

El alto tribunal recopila una serie de conversaciones interceptadas por la Corte en el 2018 entre Cadena y el senador Uribe, en las que el abogado le cuenta los avances de las gestiones hechas con Monsalve.

Por ejemplo, en una conversación del 26 de marzo del 2018, Cadena le dice al expresidente: “venga lo pongo al día rápido, vengo de La Picota, me entrevisté con el señor, le manda a presentar una disculpa. El doctor Villegas habló con ellos, le dio fe que conmigo podía hacer las cosas sin problemas y ya me dijo que va a hacer la declaración. Yo le dije: ‘hágala de su puño y letra. No le quiero hacer absolutamente nada porque este es un tema que hay que hacerlo muy transparentemente’. Él me dijo: ‘el próximo lunes lo tengo listo’”.

A esto, el expresidente le contesta a Cadena: “hombre, eso ayuda enormemente, pero ¿él qué dice? Que fue presionado por Cepeda contra mí”.

Cadena responde: “que él fue presionado y en su condición de condenado cualquier ayuda que le ofrezcan es oro y él se dejó vender esa idea, se ilusionó y cometió el error de dar esa declaración en contra suya y de su hermano. Entonces me dice dígale al presidente que le mandó a pedir una disculpa muy especial”.

Finalmente, el expresidente Uribe contesta: “queda claro que aquí no hay nada oscuro, ni ningún interés de ofrecerle prebendas ni nada”.

Esta conversación es una de las pruebas con las que la Corte asevera que es notorio que Cadena, una vez finalizada la reunión con Monsalve, pone al tanto de los detalles al senador Álvaro Uribe.

Además, no es la única charla. En una secuencia de conversaciones se ve la información que constantemente le da Cadena sobre sus acercamientos con Monsalve.

Por ejemplo, posteriormente, le informa al expresidente Uribe que ya avisaron que el documento de retractación de Monsalve estaba listo y que debía de ir a la cárcel La Picota por él. Incluso, se ofrece a radicarlo directamente en la Corte.

El 1 de abril de 2018, en la conversación, Cadena le dice al expresidente Uribe: “quería informarle que ayer me notificaron temprano que ya el documento estaba listo, que podía ir a reclamarlo a La Picota. Entonces, la pregunta es ¿lo radico directamente en la Corte o qué tramite le doy a eso?, ¿va a consultarlo al doctor Granados?"

A esto, el expresidente Uribe le contesta: “¿usted qué opina?”

Cadena le dice: “presidente, yo lo puedo hacer llegar a la Corte común y corriente”.

El expresidente contesta: “entonces deme dos ‘copiecitas’. Ese proceso lo tiene, yo creo que hay que hacerle llegar a Barceló. Yo le digo a Fabián para que le diga a usted los dos procesos”.

Dice la Corte Suprema que “es relevante que Diego Cadena le pregunte al senador Uribe si le va a consultar a su abogado Granados sobre el aporte de este elemento de prueba, ante lo que el expresidente le interroga por su opinión y a su sugerencia, accede a que lo haga Cadena directamente, por lo que el expresidente le preguntará a Fabián Rojas (integrante de su UTL), para que le dé a este los números de radicado de los procesos y le pide que le entregue dos copias, para asegurarse que no lo engaveten”.

Por otro lado, sobre la denuncia de Enrique Pardo Hasche, cuando se dieron cuenta que Monsalve estaba grabando a Cadena, dice la Corte que Cadena también se lo informó al expresidente.

Dice la Corte que se le preguntó a Cadena si le informó al senador Uribe sobre la determinación adoptada por Enrique Pardo de acudir a la Fiscalía y que este refirió que no recordaba haberlo hecho, pero que sí le había comentado al respecto el manuscrito de su puño y letra como testigo sobre los hechos cuando salieron en los medios de comunicación. Sin embargo, dice el alto tribunal, que es claro que el abogado sí le informó al expresidente Uribe como lo deja claro la siguiente conversación interceptada por la Corte.

Cadena a Uribe: “quería informarle respecto del tema de este señor Monsalve, quien estaba interno con él ya denunció los hechos a la Fiscalía de todo lo que pasó, quería informarle de eso, que este señor Enrique Pardo denunció todos los hechos relacionados con Monsalve, de lo que pasó en La Picota, de la visita de Lombana, de la visita mía, ya quedó todo en la Fiscalía”.

El senador Uribe contesta: “es urgente porque ahí es donde están montando lo del concierto para manipular testigos”.

El alto tribunal refiere que es evidente que el senador Uribe tuvo conocimiento de ese hecho, que sabía a qué se refería Diego Cadena y que dispuso llevar esa denuncia ante la Corte porque “ahí es donde están montando lo del concierto para manipular testigos”. Sin embargo, añade el fallo, no hay evidencia en el folio de que esto se haya hecho.

Sobre cómo se inició, desarrolló y finalizó el encuentro con Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve, dice el alto tribunal que Cadena tenía al tanto de esto al senador Álvaro Uribe y que así quedó “demostrado” en la comunicación del 3 de abril de 2018.

Dice el fallo que Diego Cadena le informa al senador Uribe cómo y por qué razón interviene en estos hechos la esposa de Monsalve, qué es lo que han conversado y para qué se van a encontrar. Incluso, le refiere cuántas veces ha ido a visitar a Monsalve a la cárcel, que lo ha ido a entrevistar tres o cuatro veces a La Picota porque en total fueron siete viajes los que hizo al centro penitenciario, de los cuales solamente tres o cuatro prosperaron y que no les ha prometido ni garantizado nada, aunque le consulta que tiene en mente para ayudarlo ofrecerle un recurso de revisión a su proceso. El expresidente Uribe le refiere que “sí, hay que hacerlo y pedir a las autoridades y públicamente la protección de él y su familia”.

Más adelante, el 5 de abril de 2018, Cadena le informa al senador Uribe que se acabó de reunir con la esposa de Monsalve y que, al parecer, estaba grabando, que ella debía llevar la retractación de Monsalve, pero llegó cambiándole la versión, ante lo cual le aclaró que lo único que le habían dicho era que pidiera el tema de seguridad públicamente ante la Corte.

Dice el fallo que el senador Uribe le pregunta sobre quién es esa señora y Cadena le informa que grabó la reunión y que le enviaría el audio.

La Corte asegura que se aprecia que las opiniones y decisiones del senador Álvaro Uribe no las discute Diego Cadena en lo absoluto.

Igualmente, añade el alto Tribunal que “se observa su total compromiso al punto que le refiere al senador Uribe que, ante una eventual responsabilidad penal por cualquier mala interpretación, él la asumirá exclusivamente”.