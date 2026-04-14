La Picota y Cómbita, las cárceles que se pelean los criminales para seguir delinquiendo

Una preocupante radiografía del sistema penitenciario colombiano fue revelada durante un foro de seguridad ciudadana en la Universidad Externado de Colombia, donde el fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González, aseguró que hay detenidos que no solo no quieren recuperar su libertad, sino que además buscan permanecer en ciertas cárceles para continuar con sus actividades ilícitas.

Según explicó el funcionario, las investigaciones por hechos delictivos contra funcionarios del Inpec permitieron identificar dinámicas internas que evidencian cómo algunos reclusos negocian entre ellos mismos el lugar donde quieren estar recluidos.

“No lo decide el Inpec, lo están decidiendo ellos mismos”, advirtió, al señalar que estos movimientos responden a intereses económicos ilegales.

El foco principal de esta disputa, de acuerdo con la Fiscalía, es la cárcel La Picota, señalada como epicentro de estructuras de extorsión que operan desde el interior.



“Yo quiero La Picota porque ahí es donde más hago plata”, sería una de las frases que evidencian cómo algunos internos perciben este centro penitenciario como una oportunidad para delinquir con mayor rentabilidad.

Pero no es el único caso. La cárcel de Cómbita, considerada de máxima seguridad, también figura entre las más apetecidas. Según el fiscal, allí los detenidos buscan fortalecerse económicamente, lo que sugiere que incluso los centros con mayores controles estarían siendo permeados por redes criminales internas.

Cárcel de Cómbita, Boyacá / Foto: Inpec

Rechazo por estas afirmaciones

Estas revelaciones han generado controversia. Desde el sindicato del Inpec rechazaron las afirmaciones y exigieron pruebas concretas. Aseguran que la asignación de cupos en los centros penitenciarios responde estrictamente a la disponibilidad y a criterios institucionales, y que los internos no tienen injerencia en estas decisiones.

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Por ahora, ni el Inpec ni el Ministerio de Justicia han emitido un pronunciamiento oficial frente a estas denuncias.