Decisión de trasladar cabecillas de cárcel de Itagüí tras fiesta vallenata genera dudas en Medellín

Una semana después de la polémica fiesta con comida, alcohol y reconocidos cantantes en uno de los patios de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, se siguen conociendo medidas que ahora involucran a varios de sus protagonistas: voceros de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá que se encontraban en la suspendida Mesa de Paz Urbana con el Gobierno nacional.

Durante el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro hizo una de sus primeras referencias frente al escándalo, anunciando medidas de fondo que podrían profundizar la crisis del espacio sociojurídico. La principal tiene que ver con el traslado a un centro de reclusión en Bogotá de los implicados en lo que fue una verdadera parranda vallenata que habría costado 500 millones de pesos, 100 de ellos utilizados para pagar al reconocido cantante Nelson Velásquez.

"Los señores que hicieron la fiestica salen de la cárcel, le entran esa otra, trasladados, y es en Bogotá. Salen de Itagüí. Se acabó el el tema", afirmó el mandatario.

La decisión adoptada por el jefe de Estado había sido una de las solicitudes planteadas por la denunciante de lo ocurrido, la exfiscal y concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, así como por el presidente del Concejo Distrital, Alejandro De Bedout y el exsecretario de Seguridad y también actual corporado, Andrés Tobón.



Este último fue uno de los primeros en pronunciarse sobre lo dicho por Petro expresando su escepticismo sobre el asunto. “¡No se fien de estas promesas vacías! Llevo 3 años denunciando todo lo que está mal con ese proceso. Cosas mucho peores que la fiesta infame. ¿Creen que el gobierno no sabe todo? Nunca les importó”, dijo en su cuenta de X.

Claudia Carrasquilla también se pronunció cuestionando al Gobierno nacional frente a la responsabilidad en el escándalo: “esos criminales se sintieron con poder porque usted los premió como “gestores de paz” mientras se burlaban de Medellín, del país y sobre todo de las víctimas”, dijo la concejal refiriéndose al presidente.

Aunque aún no se conoce quiénes serán los cabecillas trasladados de sitio de reclusión, las denuncias indican que la fiesta fue organizada con motivo del cumpleaños de Paulo Andrés Torres, alias ‘Pocho’, cabecilla del grupo delincuencial La Agonía, y que entre los invitados y financiadores habrían estado otros alias como ‘Tom’, ‘Lindolfo’, ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’ y ‘Chirri’, entre otros.

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Tras lo ocurrido y luego de los operativos de la misma guardia del Inpec que dejó al descubierto otras comodidades al interior de los patios con neveras y otros electrodomésticos, anunciaron investigaciones a funcionarios de la misma institución y la suspensión de diálogos hasta que no se esclarezcan plenamente circunstancias y responsables.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, opinó que también debería haber repercusiones para la senadora Isabel Zuleta, en su rol de coordinadora de esteespacio sociojurídico.

"Esta mesa se debe acabar inmediatamente, y la senadora del pacto histórico, Isabel Zuleta, debe apartarse porque no solo le quedó mal a los bandidos, le quedó mal a la ciudad, le quedó mal al presidente, y que más bien se vaya a responder ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, por toda la extralimitación que ha tenido con esa coordinación que le designó el presidente de la república", destacó de Bedout.

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Se espera que en lo próximos días se empiecen a conocer determinaciones sobre los cabecillas de bandas delincuenciales que serán trasladados desde el Sur del Valle de Aburrá hasta la capital de Colombia.