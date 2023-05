"La Procuraduría dice que yo no estaba tan borracho": senador Alex Flórez

Terminó la fase de audiencias disciplinarias en la Procuraduría contra Alex Flórez, senador del Pacto Histórico, en el marco de la indagación por su conducta, el pasado 2 de septiembre, en el Hotel Caribe de Cartagena.

Este proceso busca determinar si el congresista podría ser o no sancionado por, al parecer, vulnerar el principio de dignidad humana, al buen nombre y la honra de los tres patrulleros de la Policía, a los cuales agredió ese día.

Cabe destacar que este hecho se produjo cuando en la recepción del mencionado hotel no le dejaron entrar a ese lugar con su acompañante; situación que desencadenó en que el senador tildara a los uniformados que atendieron el caso de "asesinos".

El abogado de Alex Flórez, Jorge Iván Acuña, entrevistó a varios testigos, entre ellos los médicos que atendieron al senador durante el proceso de desintoxicación, que dice él está llevando a cabo para rehabilitarse del alcohol.

Pero también a una testigo adicional, que es hermana de una de las víctimas de la masacre en Chochó, Sucre, y que conoció al senador Flórez.

La audiencia recogió los alegatos de conclusión del abogado de Flórez, quien fue enfático en decir que Flórez llamó "asesinos" a los policías porque estaba muy afectado por la masacre en Chochó.

Y de esta manera le solicitó al Ministerio Público que su cliente no sea sancionado. El abogado, además, expresó que todo esto excluye al senador de la responsabilidad sobre los delitos de calumnia e injuria hacia los patrulleros en Cartagena.

Vale recordar que en el asesinato de los tres jóvenes en Sucre, hecho que usó Flórez para su defensa, está implicado el coronel retirado Benjamín Núñez, quien será condenado a 29 años de cárcel por estos homicidios, ocurridos en julio de 2022.

Al terminar la audiencia, el senador Flórez dijo que no aplica una sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría y que no es imputable una conducta dolosa, porque no estaba en sus facultades plenas.

El próximo 24 de mayo a las 9:00 a.m. se definirá el fututo político del senador del Pacto Histórico, pues la Procuraduría revelará si lo suspende o no de su cargo.