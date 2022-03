Las irregularidades que encontré solo se veían en las películas: suspendido director de La Picota

El mayor (r) Juan Javier Papa Gordillo, suspendido director de la cárcel La Picota, reveló detalles de la fuga de alias 'Matamba' . El oficial en retiro, solo pudo ocupar el cargo por espacio de 10 días. Según la declaración del funcionario, se encontró irregularidades que parecían sacadas de una película. En el plan de escape, según su opinión, estarían involucrados de 12 a 15 dragoneantes, junto al inspector que estaba encargado de la compañía en el momento de la salida del narcotraficante del penal.

" Cosas así no las había imaginado, de pronto en películas, pero que yo lo haya conocido en una cárcel en Colombia. Había muchas irregularidades, o hay porque hasta ahora se están corrigiendo. Por ejemplo, sacaban a las remisiones sin un formato que está prestablecido en el Inpec. Todos los procedimientos que se deben llenar para sacar a un interno, por ejemplo a una remisión judicial o médica. Existe un formato, un procedimiento, que se debe seguir al pie de la letra. Esa es una de las fallas que encontré, que no se sacaban a los internos sino con una planilla, que escasamente la firmaba el director, el comandante de la misión y el comandante de vigilancia", contó.

Acerca de la fuga de alias 'Matamba', el mayor (r) Gordillo, se trató de una operación planificada con bastante anterioridad , en la que fue evidente la corrupción por parte del pabellonero de turno.

"No creo que lo hayan planeado de un día para otro, eso ya se venía fraguando desde tiempo atrás. Seguramente habían tomado tiempos, verificando quién estaba en cada uno de los portales, porque junto al subdirector de la estructura tres se verificaron mallas, puertas, paredes, a ver si se encontraba alguna anomalía en eso. Eso es una cuesti´ón de corrupción del pabellonero, que tiene el control sobre la sección donde ase encontraba él. Es un octavo piso , hay que abrir la celda, después la puerta del pabellón, luego la de las escaleras para poder bajar. ¿Cómo es posible que el pabellonero no sepa? En el momento en que entrega le dice al dragoneante, a las 7:15 de la mañana, que no, que tranquilo, que el interno se encuentra en otro pabellón, como si fuera algo normal. El dragoneante que le recibe le dice no, vamos a verificarlo , ahí él le responde que tranquilo que ya me firmó el libro, verifique si quiere", narró.

" Estarán involucrados unos 12 a 15 dragoneantes, junto con el inspector , porque él estaba encargado de la compañía en ese momento. Él es el régimen interno de esa compañía y tiene a su cargo la seguridad de la estructura, con todo el personal de guardia que se encuentra en ese momento, a las 12 de la medianoche, cuando se recibe la custodia de toda la estructura, en todos los servicios", añadió.

De acuerdo con el suspendido director de la cárcel La Picota, en el cortísimo periodo en que estuvo encargado de La Picota, no tuvo ni siquiera espacio para que le entregaran el cargo en propiedad.

“Vengo procedente de Cómbita, yo soy el director titular en Cómbita, cuando sucede lo de Mattos , el director general encargado del Inpec me llama y me dice que le reciba La Picota en encargo, para organizar, porque realmente había muchas irregularidades. Me presento el lunes 7 de marzo y empiezo a hacer empalmes con todas las áreas porque a mí nadie me entregó (el puesto). Como no estaba el titular, había dos subdirectores, comandantes de vigilancia, empiezo a hacer empalmes con las áreas respectivas”, sostuvo el oficial en retiro.