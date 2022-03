"Exdirector de La Picota permitió muchas cosas en el establecimiento": sindicato SEUP del Inpec

Nelson Barrera, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios del Inpec , habló en Mañanas BLU sobre la serie de irregularidades en la institución y las fugas de presos registradas en los últimos días. Este viernes, alias 'Matamba' escapó del pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, hecho que causó gran revuelo y puso nuevamente los reflectores sobre el sistema penitenciario, con duras críticas por fenómenos como el de la corrupción.

"Hay demasiadas manzanas podridas, va a haber unos cambios estructurales, pero esto también es un daño heredado. El antiguo director (de la Picota), el coronel Wilmer Valencia, permitió muchas cosas en el establecimiento, que se hicieron costumbre para el personal de guardia que gusta de ese dinero fácil y eso fue lo que dañó totalmente la armonía en esa cárcel. Cuando hay esa amalgama entre delincuentes, guardia y director, apague y vámonos. No hay mucho que salvar en ningún establecimiento", indicó Barrera.

De acuerdo con Barrera, es injusto asegurar que todos los guardias del Inpec son corruptos . Según su opinión, concentrar a muchos delincuentes de amplio prontuario es contraproducente para la seguridad del penal.

"No es toda la guardia la que actúa así. Eso nos tiene que dar a pensar que debemos hacer algo con la institución. La Picota no es que tenga la mejor infraestructura, hay errores de personas, no estamos pidiendo presos estratificados, pero todo este poder concentrado en una sola cárcel no es inteligente, no es lo más sano para el sistema penitenciario", indicó el dirigente sindical.

