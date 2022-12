Las nuevas líneas de investigación en el caso Reficar

La Fiscalía trabaja en cuatro líneas de investigación en el caso Reficar. Para desarrollarlas contó con los testimonios de Nicolás Isaksson, exjurídico, y Ana Chowcair, vicepresidenta financiera encargada. Ambos de la Refinería de Cartagena.

Vea también: Exdirectivos de Reficar se declaran inocentes de ocultar información a Ecopetrol



Línea 1: caso Negocio



El ente acusador dio ya las nuevas imputaciones: Reyes Reynoso, expresidente de reficar; Diana Calixto, Pedro Rosales, miembros de la junta directiva y Javier Genaro Gutiérrez, expresidente de Ecopetrol. A quiénes el juez dejó permanecer en libertad.



Gracias a los testimonios, la Fiscalía encontró que la junta directiva de Reficar maquilló las presentaciones sobre los riesgos del proyecto de la Refinería y sobre todo, las pérdidas que daba a futuro. Esto, al parecer, para que Ecopetrol les siguiera desembolsando dineros y les diera nuevos plazos para la entrega.



La Fiscalía, como prueba, tiene dos correos cruzados entre las financieras en los cuales se habla de que quitaron lo negativo porque debían cumplir órdenes.



Nuevas líneas y nuevas imputaciones



- Línea 2: caso gasolina



La Fiscalía investiga dobles pagos por gasolina en el proyecto. Dieron a dedo a un particular la distribución de toda la gasolina del proyecto. Sin embargo, Al parecer, el negocio de CBI fue con un particular para cobrar dos veces la gasolina. Esto fue para el combustible de grúas, volquetes, entre otras. La compañía Que se investiga es Amc.



- Línea 3: caso grúas



Estás, a pesar de que se contrataron con una tarifa unitaria (todo el combo) por aparte se cobraba el mantenimiento en las grúas. La empresa investigada es Mamut



“Una de las líneas de investigación es la que se concretó el día de ayer. Otras líneas de investigación que la fiscalía dará a conocer muy pronto tienen que ver con doble pago de gasolina y grúas”, señaló Andrés Jiménez, director para las finanzas criminales de la fiscalía.



- Línea 4: caso Foster Willer.



Para adelantar el proyecto se necesitaba un gerente que, en teoría, era CB&I. Sin embargo, ellos dijeron que necesitaban a alguien que supiera del tema. Así que firmaron un contrato Proyect Managment Consultor (PMC). Así las cosas, Reficar contrató a Foster Willer como gerente, sin ningún proceso de selección.



“Una vez contratado, Foster le cambian el rol y le dijeron: usted no va a ser gerente si no que va a estar en el equipo integrado de gerencia. Resultó siendo consultor o asistente técnico. La contratan como gerente y termina revisando facturas. Eso fue en el 2010”, dijeron investigadores del caso.

Este viernes, sobre las 2:00 de la tarde, Nicolás Isaksson pedirá perdón ante la junta directiva de Ecopetrol; sin embargo, también les contará estas líneas en las que trabaja con la Fiscalía.

Publicidad