Las pruebas contra acusada por asesinato de director regional de Medicina Legal

Un juez ya escogió las pruebas y los testigos que tendrán validez en el juicio contra Dayana Jassir, señalada como presunta responsable del homicidio de Eduardo Pinto Viloria, director regional de Medicina Legal.



El juez sexto penal del circuito con funciones de conocimiento, Farid Weste Ávila, admitió pruebas de la Fiscalía y la defensa.



Entre las pruebas del ente acusador que fueron aceptadas están los testimonios de los ya condenados por este hecho: Johan Beltrán Ulloque, Jesús Gutiérrez Arrieta y Miguel Ángel González.



Lea también: Conceden libertad a Dayana Jassir, señalada de crimen de exdirector Medicina Legal



Ellos son considerados testigos presenciales del asesinato del entonces director de Medicina Legal, Eduardo Pinto, esposo de Dayana.



Asimismo, fueron admitidos los videos registrados por cámaras de seguridad en los que, supuestamente, se verían a Dayana Jassir en compañía de los confesos asesinos minutos antes del homicidio de Eduardo.



Sin embargo, el juez no admitió el testimonio de la mamá de Eduardo Pinto. Esto, al considerar que ella no podía indicar si Dayana Jassir tuvo algo que ver o no con el homicidio de su hijo.