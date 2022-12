Libertad para cabeza de Reficar y orden de captura para otro de los responsables

El juzgado 16 de control de garantías solicitó circular azul en contra de ciudadano americano - iraní Massoud Deudehban, a quien el juez ordenó enviar a una cárcel de Colombia mientras avanzan las investigaciones en su contra por el multimillonario desfalco en las obras de modernización de la refinería de Cartagena, Reficar.



Deudehban fue director de proyectos y representante legal de la firma CB&I, contratista de Reficar. La Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito en favor de terceros, cargos que no aceptó.



De acuerdo con las investigaciones, CB&I adoptó en los contratos suscritos con Reficar una modalidad contractual de costo reembolsable, en la que los riesgos son asumidos por la compañía contratante, y no de llave en mano como inicialmente se había contemplado y la que los riesgos los asumía el contratista.

Además, se demostró que no solo había sobrecostos por adiciones injustificadas en las obras, sino también gastos que no estaban relacionados al proyecto dentro de los que se cuentan servicios de spa, bebidas alcohólicas y alquiler de carros de alta gama, que fueron pagados con recursos públicos de Reficar.



Este martes, ese mismo despacho dictó medida de detención domiciliaria contra el ex vicepresidente de Reficar Felipe Laverde y el expresidente de Reficar Reyes Reinoso domiciliares.



En el caso de Laverde el juez consideró qué hay documentos suficientes que sustentan que tiene un problema de salud renal y coronario que no puede atenderse en un centro penitenciario por asuntos de salubridad y urgencia clínica.



Por su parte, en el caso de Reyes Reinoso, el juez consideró que tiene arraigo en Colombia, pues su domicilio está ubicado en la ciudad de Cartagena, y que además no tiene antecedentes penales.



Estos contratistas ganaban en promedio un salario de 40 millones de pesos netos, ya que la empresa CB&I ordenaba que se utilizara una fórmula matemática que permitía pagar adicionalmente los impuestos, parafiscales y prestaciones sociales, sin afectar el sueldo de estos profesionales.

Por ejemplo, en la nómina de octubre de 2014, se pagó un total de 5.153 millones de pesos únicamente en salario a 175 personas, lo que nos da un promedio de 30 millones de pesos mensuales por cada uno, eso sí, teniendo casos con sueldos muy superiores, como el de Ibrahim Elsamahi, con cargo ingeniero I&C, que ganó durante ese mes un salario de 49 millones de pesos.

Mientras tanto, un ingeniero eléctrico colombiano con especialización, puede hoy ganar un sueldo máximo de 20 millones de pesos.

Adicional al pago de la nómina, los expatriados, cómo se les llamaba, recibían toda suerte de beneficios de acuerdo con la negociación que hubieran alcanzado los profesionales con CB&I, entre ellos: había pago de servicios públicos y la seguridad social era asumida al 100 por ciento por la empresa.

Incluso, en abril del 2014, por concepto de subsidio de vivienda, CB&I les pagó 164 millones de pesos a 32 personas, y en el caso de Deidehban, le pagaron un subsidio de vivienda ese mes por 25 millones de pesos.

En el caso de Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar entre el 2009 y el 2012, quedó libre porque tiene 79 años pero no podrá salir del país y deberá presentarse ante las autoridades los primeros 5 días de cada mes. Los demás implicados Pedro Rosales Navarro, Carlos Lloreda también tendrán medida no privativa de la libertad.