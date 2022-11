“Lo asesiné por amor”: rapero confiesa en canción que mató al novio de su expareja

En un caso insólito, un joven rapero de Bucaramanga confesó a través de una canción que mató al novio de su expareja “para recuperar” a su mujer y los dos hijos que tuvo con ella. La Policía lo sigue.

"Estaba sediento, quería adrenalina, a mí cualquiera no viene, mi familia me conspira, llegué y lo busqué, lo tomé sentado, no recuerdo exactamente y por rabia estaba cegado, otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle, quería salir de ahí y que me juzgue mi Diosito pero tenía que ser así”, con estas palabras, un joven rapero de Bucaramanga confiesa que asesinó al novio de su expareja sentimental, con la que tuvo dos hijos.

Publicidad

El rapero, que se hace llamar Yersey Tami, subió en su cuenta de YouTube el vídeo con el que confiesa el crimen. Allí, en la descripción del video, señala que asesinó por amor y con la intención de recuperar a su familia.

“Quiero que sepan que asesiné por amor, por recuperar lo que es mío, mi familia, que todos los que vean este video se enteren de la verdad que mi niño y mi niña son míos y no de ningún otro becerro”, dice.

El joven que murió tenía 22 años y fue identificado como Iván Camilo Castellanos Rangel, recibió varios disparos mientras atendía su negocio de zapatos en el Centro Comercial Panamá, en pleno centro de Bucaramanga.

Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, las cámaras de seguridad del centro comercial y de la calle registraron todo el recorrido del hombre que cometió el crimen.

Publicidad

“El homicida ya está identificado, estos hechos se dan en aparente contexto pasional, la compañera sentimental de la víctima había sostenido una relación anterior con el que creemos es el homicida”, informó el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Vea también: Hombre mató al novio de su expareja en aparente caso de celos en Bucaramanga

Publicidad

Pese a que el homicida aún no ha sido capturado, el hombre, quien se escucha que llora en el vídeo, enfatiza que se entregará y dice que hoy será su último día en la calle para pasar a una reclusión.

“Este puede ser mi último tema de esta temporada, de la vida real, hoy es mi último día en la calle”, relata.