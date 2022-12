Magistrado Bustos no recomendó a fiscal Moreno: vicefiscal general

En medio de la polémica que se ha generado tras la apertura de la investigación al expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, y su relación con el capturado director anticorrupción Luis Gustavo Moreno para favorecer en procesos a políticos investigados.

La vicefiscal María Paulina Riveros salió al paso a los rumores que aseguran que la llegada de Moreno a la Fiscalía fue recomendación del magistrado, afirmó que no es cierto.

“No es cierto, yo puedo dar prueba, es decir, me consta personalmente que no existe ninguna recomendación y referencia de parte del señor Bustos para que fuera contratado en la Fiscalía, eso no es cierto", señaló.

De otro lado, reveló una advertencia de Estados Unidos frente al manejo de las pruebas, documentos, audios y fotografías sobre los hechos de corrupción que involucran a tres exmagistrados y tres congresistas que supuestamente se favorecieron con la entrega de dinero y beneficios judiciales.

Riveros aseguró que quien entregue esas pruebas o de una destinación diferente, incurre en un delito federal con las consecuencias penales que implica para la justicia de los Estados Unidos.

“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos condiciona la compartición de estos materiales en que su uso y manejo por parte de la Fiscalía sea ajustado a la normatividad y jurisprudencia colombiana”, aseveró.

