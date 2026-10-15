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Blu Radio  / Judicial  / Magnicidio de Miguel Uribe: Gobierno pide investigar a fondo tras denuncia contra Marcos Calarcá

Magnicidio de Miguel Uribe: Gobierno pide investigar a fondo tras denuncia contra Marcos Calarcá

La tensión política en el país se intensificó luego de que Tarazona señalara a Marcos Calarcá, excabecilla de la extinta guerrilla de las Farc, como uno de los presuntos determinadores del asesinato.

MinInterior Rodrigo Lara Restrepo.
Crédito: captura de pantalla de video.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

El Gobierno Nacional emitió su primer pronunciamiento oficial tras las impactantes declaraciones entregadas por María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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La tensión política en el país se intensificó luego de que Tarazona señalara a Marcos Calarcá, excabecilla de la extinta guerrilla de las Farc, como uno de los presuntos determinadores del asesinato. Ante la gravedad de estos señalamientos, tanto el Ejecutivo como la dirigencia del Congreso han reaccionado solicitando celeridad y rigurosidad a las autoridades judiciales.

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Revelaciones de María Claudia Tarazona y la nueva hipótesis

Durante una entrevista concedida en horas de la mañana en Mañanas Blu, María Claudia Tarazona dio a conocer detalles de alta relevancia sobre el magnicidio de su esposo, Miguel Uribe Turbay. Según la información revelada por la viuda, existen indicios que vinculan directamente al exguerrillero y excongresista del partido Comunes, Marcos Calarcá, como determinador intelectual del crimen.

Esta declaración abre una línea de investigación de máxima sensibilidad que busca esclarecer si la orden para ejecutar el magnicidio fue emitida directamente desde el recinto del Congreso de la República.

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Posición del Gobierno Nacional y del ministro Rodrigo Lara Restrepo

Desde el Capitolio Nacional, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, fijó la postura oficial de la administración del presidente Abelardo De La Espriella. Pese a manifestar su reserva frente a emitir opiniones sobre asuntos que corresponden estrictamente al ámbito judicial, el ministro enfatizó que el Gobierno está plenamente comprometido con el esclarecimiento total de los hechos.

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Lara Restrepo calificó el atentado como un crimen execrable que conmocionó al país y aseveró que los esfuerzos estatales están enfocados en ubicar y capturar a los responsables.

Escuche aquí el informe:

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