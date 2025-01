"Fiscal Burgos me trató como prostituta”: Pieza clave en asesinato al fiscal Pecci

Durante la audiencia en la que el Tribunal Superior de Cartagena se ratificó su condena, Margareth Chacón rompió su silencio y cuestionó la actuación de las autoridades, en particular la del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño. Entre lágrimas, expresó: “Nunca me han dejado hablar. En todas mis audiencias no he dejado de ser la dama de compañía a la prostituta. Me tuvieron torturada cinco meses en un búnker.”

Chacón también pidió que se investigaran las pruebas y declaraciones que, según ella, son inconsistentes: “Solo quiero que se investigue con lupa todas las mentiras que el señor Mario Andrés Burgos Patiño ha dicho”. Sin embargo, el juez explicó que, en esta etapa, solo se podían escuchar a las partes interesadas en interponer recursos extraordinarios.

Publicidad

La defensa de Margareth Chacón anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, para lo cual cuenta con un plazo de 30 días. Según el abogado defensor, el proceso estuvo plagado de irregularidades que deben ser revisadas.

Chacón ha sido señalada como el nexo entre los autores materiales y los financiadores del asesinato, perpetrado mientras el fiscal Pecci disfrutaba de su luna de miel. Su pareja, Andrés Felipe Pérez Hoyos, y su hermano, Ramón Emilio Pérez Hoyos, jugaron roles clave en el plan para ejecutar el crimen, según las investigaciones.

El asesinato de Marcelo Pecci conmocionó a Paraguay y Colombia. La Fiscalía colombiana sostiene que Chacón ayudó a coordinar la logística del homicidio , facilitando recursos económicos y conexiones. No obstante, la acusada asegura que las pruebas en su contra son manipuladas.

Publicidad

Mientras avanza el proceso de casación, Chacón enfrenta una de las condenas más altas relacionadas con el asesinato del fiscal que luchaba contra el narcotráfico y el lavado de activos.