Capturan a Epa Colombia por caso TransMilenio: Corte Suprema confirmó su condena

Este lunes, 27 de enero, la reconocida influencer Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia ’, reveló que agentes del CTI de la Fiscalía llegaron hasta su peluquería, en Bogotá, para detenerla por el caso de TransMilenio ocurrido en 2019. Según dijo, entre lágrimas, emitieron el fallo definitivo por los desmanes de ese entonces.

A través de sus historias de Instagram contó que los agentes llegaron cuando ella iba saliendo de su establecimiento. En ese momento, de acuerdo con su versión, las autoridades le indicaron que tenía una orden de captura vigente por los desmanes que cometió a una de las estaciones de TransMilenio .

“Me viene a trabajar hoy (lunes) todo el día a la peluquería. Iba saliendo para mi casa y me cogen los del CTI, que yo tengo una orden de captura, amiga. Me iban a coger y les dije que me esperaran a que mi abogado llegara ahí”, aseveró Epa.

Condena de cinco años

Según se conoció, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de cinco años y dos meses de prisión impuesta a la también empresaria Epa Colombia, por los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.

Además, tras la llegada del CTI a su peluquería, se hizo efectiva su captura y fue traslada al búnker de la Fiscalía para la respectiva reseña. Luego de este proceso, quedará a disposición del Inpec y de lo que diga la Corte.

La reacción de Epa Colombia

“Están aquí afuera de la peluquería, que porque salió el fallo del TransMilenio, amigas. Ha sido muy difícil salir de ello, por eso a mí casi no me llaman a ningún lado. Estoy muy mal amigas. Que triste salir de mi peluquería y que todo mi equipo de trabajo me vea subiéndome para que me lleven al búnker de la Fiscalía”, añadió.

Sobre los desmanes que provocó en esa estación en 2019, insistió que siempre quiso “arreglar” su error, pagarlo y mejorar.

“Lo único que he hecho es salir adelante, generar empleo”, agregó entre lágrimas antes de su captura.

Este es el video de Epa Colombia antes de su captura

Historia del caso de TransMilenio



La sala penal del alto tribunal, componencia del magistrado Fernando Bolaños, ordenó esta captura que se hizo efectiva por parte del CTI de la Fiscalía, pero, cabe recordar que en agosto del año 2021, el Tribunal Superior de Bogotá la condenó en segunda instancia a cinco años y dos meses de cárcel, además de prohibirle ser influencer o youtuber.

Había sido condenada en marzo de ese mismo año por un juez de primera instancia a tres años y medio, pero sin cárcel. Sin embargo, para el tribunal, esa nueva pena impuesta a la influenciadora deberá pagarse en prisión porque su pena sobrepasa el máximo para acceder al beneficio de casa por cárcel.