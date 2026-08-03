Más de 80 gigas de datos y 72 testimonios sustentarán el juicio por el colapso del estadio de Neiva

Después de casi diez años, y tras la no aceptación de los cargos por parte del exalcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez; el entonces jefe de Contratación, Carlos Fernando Puentes Ramírez; el exdirector de Deportes y Recreación de Neiva, Carlos Alberto Ramos Parrací; el curador urbano primero de Neiva, Mauricio Vargas Cuéllar; y los contratistas Miguel Alejandro Lozano, Gustavo Adolfo Arboleda y Erika Johanna Fernández, comenzó el juicio oral por el colapso de la tribuna occidental del estadio Guillermo Plazas Alcid, ocurrido el 19 de agosto de 2016 durante las obras de remodelación.

Esta obra, marcada por la tragedia y por presuntas irregularidades en la contratación, dejó cuatro personas muertas, diez más heridas y un detrimento patrimonial superior a los 24.000 millones de pesos.

Los procesados enfrentan cargos por presuntas irregularidades en la contratación, entre ellos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

Durante la primera audiencia, la Fiscalía presentó ante el Juez Cuarto Penal del Circuito de Neiva la teoría del caso y anunció como material probatorio 14 cajas de documentos, cerca de 80 gigabytes de información digital y 72 testimonios.



Las audiencias continuarán durante el resto de la semana, en jornada de la tarde. Este proceso hace parte de los casos emblemáticos de presunta corrupción en el Huila y está bajo la lupa del Consejo Superior de la Judicatura, que busca agilizar las actuaciones para evitar la prescripción.