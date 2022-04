Masacre en Arauca: asesinaron a dos niños y dos adultos en Tame en la noche de este domingo

Cuatro personas fueron asesinadas en un ataque contra un vehículo que se movilizaba por la vereda Las Nubes, a dos kilómetros del caserío Santo Domingo en el municipio de Tame, Arauca . Dos de las víctimas fueron menores de edad y las otras adultos.

De acuerdo con el personero de Tame, Juan Carlos Villate, al interior del vehículo se movilizaban nueve personas. En los hechos, de acuerdo con el funcionario, también resultaron heridos otros dos adultos, uno de ellos de gravedad.

"Hace un momento llegaron los familiares a Tame, me dicen que los atacaron dentro del vehículo, que fue a mano armada. Tenemos cuatro personas asesinadas, dos adultos, dos niños. También hay dos heridos. Me dicen que es muerte violenta, todavía no hemos detallado qué tipo, pero una de las personas está heridas grave en Saravena. La otra aquí en Tame", declaró Villate.

