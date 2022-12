¿Mayor del Ejército buscaba tapar muerte de soldado por enfermedad en Putumayo?

En audio quedó registrada la fuerte discusión entre siete militares que permanecían en cuarentena por una extraña enfermedad. La pelea se presenta con un mayor, identificado como Camilo Urrego, quien, al parecer, no quería que se conociera la situación.

Al parecer, la discusión inició después de que el oficial les dijera a los uniformados afectados que no estaban enfermos. Sin embargo, los soldados le habrían reclamado la muerte de uno de sus compañeros, presuntamente a causa de dicho malestar, lo que desencadenó la reacción del mayor .

"Yo lo mate o qué, yo lo mate o qué soldado, no joda, a mí no me manotee, no joda", dice el mayor.

"A mí tampoco manotee, porque es un mayor qué", se escucha en la fuerte discusión que después termina, al parecer, en un cara a cara.

Después de esa disputa, otro uniformado interviene y asegura que va a contactar a su madre para que le informe a la prensa lo que está pasando, pues manifiesta estar cansado por los tratos del oficial.

En ese momento, un soldado reclama por lo que habría desatado la discusión: "sabe qué me dijo el médico, que tenía puntos en los pulmones y el azúcar alta. Ahora usted me viene a decir que yo no estaba enfermo".

A su vez, el mayor, nuevamente, le responde: "Yo estoy diciendo que no hay soldados enfermos acá", se escucha. Después de esto, el sonido resulta inaudible por los reclamos de los militares afectados.

Ante la fuerte disputa, que quedó registrada en audio, las primeras versiones indican que, al parecer, el oficial no quería que se conocieran los problemas de salud que estaban sufriendo los soldados de la Sexta División del Ejército.

Extraña enfermedad en Putumayo provoca muerte de soldado

Luego de que se filtrara el audio de la fuerte discusión, el Ejército informó, a través de un comunicado, que por estos hechos murió el soldado Luis Heli Robayo, quien sería evacuado de la zona, pero falleció.

Asimismo, el comunicado asegura que, por la situación, cinco soldados y un suboficial fueron trasladados al centro asistencial de Puerto Asís. En las próximas horas, los militares enfermos serán trasladados a Ibagué para continuar con la atención médica de los afectados.

