“Me dieron 24 horas para largarme”, periodista y líder amenazada en Ituango

La periodista María Eugenia Durango es la encargada de temas culturales y la difusión del acuerdo de paz en la emisora de Radio Nacional de Colombia en Ituango, una de las emisoras de paz que tiene país.

Sin embargo, desde hace varios meses también cubre temas de orden público debido al recrudecimiento de la violencia en las subregiones del Norte y Bajo Cauca. Fue justo al cierre de una esas jornadas de noticias, cuando recibió varios mensajes vía WhatsApp de un número desconocido: la señalaban de estar ayudando al “enemigo”, de tener que reunirse con ellos y, ante su negativa, llegó el mensaje que la hizo salir de Ituango con su familia.

Publicidad

“Me decían que por estar con el grupo contrario a ellos ya estaba en problemas, que debía reunirme con ellos, que ya iban por mí. Yo les respondí que nada de eso era verdad, que no estoy a favor de nadie, que no tenía que hablar con nadie,

pero me dijeron que yo era muy grosera y debía largarme en 24 horas”, contó Durango, quien agregó que los remitentes del mensaje nunca se identificaron.

Lea también: Actores armados en Ituango han generado crisis humanitaria: Pastor Alape

Su salida obligada del municipio se da a conocer justo un día después de que las autoridades adelantaron un consejo de seguridad en Ituango y el mismo día en Radio Nacional celebra 80 años de creación.

Aunque en un principio, quizás por lo inesperado del hecho, esta periodista no tomó tan en serio los mensajes,

el recordar a otros líderes del municipio, quienes también han sido amenazados o incluso asesinados, la hizo reportar a sus jefes y a las autoridades lo sucedido.

Lea también: La situación es de inseguridad física y económica”: excombatiente en Ituango

“Uno cree que a uno no le va a pasar eso, que está exento porque no se mete con nadie, pero cuando le dijimos a las policía, ellos nos informaron que de ese número ya tienen antecedentes de amenazas a otras personas. Por eso lo mejor fue salir del municipio”, añadió.

Publicidad

La situación se complica aún más con el otro rol que tiene esta mujer: es la presidenta de la junta de acción de comunal de la vereda Chapinero Turco y, en el 2000, ya había salido Ituango también por la compleja situación de orden público.

Volvió en 2014 con la decisión de radicar su proyecto de vida allí y en 2016 se encontró con la oportunidad de darle difusión a su voz con la emisora de paz creada ese año, pero hoy vive de nuevo la incertidumbre de salir con sus hijos de su pueblo natal para proteger la vida de ellos y la propia, esta vez sin las mismas ganas de regresar y a la espera de la respuesta de la Unidad Nacional de Protección de su estudio de riesgo.

Publicidad

“Yo me sentía desarraigada, por eso volví a Ituango, porque no me sentía bien en los otros municipios donde viví, pero hoy alguien me dice que no puedo estar y ya temo seguir en lugar donde hay tantas fuerzas oscuras y desconocidas haciendo el mal. Todo cambió de un momento para otro”, puntualizó la profesional.