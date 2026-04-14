Meta acató decisión de la Corte Constitucional tras pleito con Esperanza Gómez

Meta finalmente cedió y acató la orden de la Corte Constitucional tras el caso contra la actriz de contenido para adultos, Esperanza Gómez, y dispondrá un sitio especial para casos de tutelas o problemas con cuentas.

La administradora de plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp señaló que establecerá un espacio en el que las personas podrán acceder a comunicaciones sobre tutelas, apelaciones por cierre de cuentas y condiciones de uso de la red.

La medida se habría generado debido a la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, que benefició a la actriz Esperanza Gómez y ordenó establecer reglas claras y no discriminatorias en la moderación de contenidos, tras considerar que se vulneraron sus derechos en su cuenta de Instagram, la cual habría sido cerrada sin explicaciones.

Meta Foto: AFP

¿Por qué le cerraron la cuenta a Esperanza Gómez?

El cierre de la cuenta de Instagram de Esperanza Gómez se remonta a 2022, cuando contaba con más de cinco millones de seguidores. La decisión se debió a que Meta argumentó que la modelo infringió en repetidas ocasiones sus políticas sobre desnudos y servicios sexuales. De hecho, la compañía señaló que el contenido no solo contenía material sexual explícito o sugerente, sino que lo usaba para redirigir tráfico hacia sitios externos de contenido para adultos, una acción prohibida por la empresa para mantener la plataforma apta para menores de edad.

Aunque Gómez presentó una tutela alegando que estas razones eran arbitrarias y discriminatorias, sostuvo que sus publicaciones correspondían a modelaje de lencería y publicidad para su marca de ropa interior, actividades similares a las de otras modelos sin que sus cuentas sean cerradas.

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Ante esto, la Corte Constitucional de Colombia analizó el caso y, mediante la Sentencia T-256 de 2025, determinó que Meta vulneró derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el debido proceso al no ofrecer explicaciones claras.

A partir de esta sentencia, la Corte señaló que Meta tiene la obligación de emitir políticas claras, entre ellas sobre los límites de la desnudez. Debido a esto, la empresa de tecnología dispuso un enlace en sus redes sociales para que los usuarios conozcan de antemano los lineamientos y puedan usarlos con garantías.

Cabe señalar que, previamente, la Corte reconoció la autonomía de las plataformas para moderar su contenido. Sin embargo, indicó que Meta aplicó un sesgo discriminatorio basado en la ocupación lícita de la modelo fuera de la red social.

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Como resultado, el alto tribunal ordenó a Meta revisar sus políticas de moderación de contenido sexual implícito para que sean proporcionales y claras. Aunque, en principio, se declaró que la cuenta original no se podía recuperar por tratarse de un “hecho consumado”.