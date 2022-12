Niegan demanda contra fiscal González, señalado de manipular pruebas en caso Pizano

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de no admitir una denuncia que interpuso la Red de Veedurías contra Luís González,Jorge Enrique Pizano.Dentro de los fundamentos que se indican, aseguran que no se encontró fundamento,

que González no es el funcionario judicial que adelanta la investigación, por lo que “no tuvo injerencia en la recolección de las pruebas”.

Se añade en la información suministrada por la Fiscalía que el delegado no tuvo intervención en la audiencia ante el juez de El Rosal, Cundinamarca, para legalizar las pruebas y, entre otras,Por esto, señalando que no se cumplen los parámetros constitucionales, no admiten la denuncia presentada.