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Blu Radio  / Judicial  / No aceptaron cargos presuntos responsables por muerte de Neil Cubides, profesor del Externado

No aceptaron cargos presuntos responsables por muerte de Neil Cubides, profesor del Externado

No aceptaron cargos las 4 personas señaladas de presuntamente participar en el secuestro y homicidio del profesor. La audiencia de medida de aseguramiento será el próximo miércoles, 8 de abril.

Nueva línea de investigación por muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de Universidad Externado
Muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de Universidad Externado
Foto: redes sociales / Noticias Caracol
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

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