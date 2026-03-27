No aceptaron cargos presuntos responsables por muerte de Neil Cubides, profesor del Externado

En enero pasado la desaparición y crimen del profesor de la Universidad Externado, Neil Cubides, conmocionó a Bogotá. Se realizó una audiencia de imputación de cargos donde los 4 hombres que fueron capturados en las últimas horas y son señalados de presuntamente participar en el crimen del prefesor Cubides, ninguno aceptó los cargos.

Según la imputación de la Fiscalía General de la Nación, los señalados deberán responder por tres delitos: secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, y hurto calificado y agravado.

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Los capturados fueron identificados como Arnold Esteban Páez Herrera, alias 'Pecueca'; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias 'Cabezón'; Michael Andrés Chitiva Henao, alias 'Chirry'; y Sergio David Vásquez Rivera, alias 'Pipo'.

Durante una audiencia reservada, el juez declaró legales los procedimientos de captura adelantados por las autoridades en las localidades de Bosa y San Cristóbal, en el sur de Bogotá. En medio de los operativos también fueron incautados dos vehículos, tres teléfonos celulares y una tarjeta de operación de un vehículo de transporte público, elementos que ahora hacen parte del material probatorio en el proceso judicial.



La audiencia de medida de aseguramiento será el próximo miércoles, 8 de abril.