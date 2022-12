No creo que jueces dejen libres a capturados porque les da la gana: MinJusticia

El viceministro de la política criminal y la justicia restaurativa del Ministerio de Justicia, Carlos Medina Ramírez, habló en Vive Bogotá de Blu Radio sobre el problema operativo de las instituciones judiciales como la Policía ante los criminales que son cogidos en flagrancia.

“Hay que establecer con claridad qué es lo que está pasando, nuestra legislación es muy dura con la reincidencia (…) Lo que se debe evaluar es lo que está pasando en el manejo del caso. No creo que los jueces dejen libres a capturados porque les da la gana, hay un problema con el manejo de la evidencia y el manejo del caso”, afirmó.

Asimismo, el presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, se refirió a cómo se determina si una persona es un peligro para la sociedad y cómo se hace para que los delincuentes reincidentes no queden en libertad.

“Siempre nos quedamos con a sensación de que no hay solución. Siempre he pensado que el Gobierno no debe hacer una reforma a la justicia, pero con todo lo que ha pasado he llegado a la conclusión que sí se hace necesaria la reforma (…) Hay limitados fiscales, limitados jueces, la misma Policía”, señaló.

“La capacidad de respuesta que tienen las instituciones de justicia es inviable y eso los delincuentes lo saben”, añadió.