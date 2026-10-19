"No fueron aislados": los 11 hechos por los que acusan a Ricardo Leyva de violencia intrafamilia

La Fiscalía presentó un escrito de acusación contra el empresario de eventos Ricardo Leyva Páez por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada, en concurso homogéneo y sucesivo, por 11 conductas que habría cometido contra su expareja, Karen Santos García.

El documento, reúne hechos denunciados que habrían ocurrido durante la convivencia de la pareja y después de su separación. Según la Fiscalía, las conductas investigadas incluyen presuntas agresiones físicas, violencia psicológica, amenazas, humillaciones y comportamientos orientados a controlar la autonomía económica y patrimonial de la mujer.

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La acusación sostiene que los episodios no fueron hechos aislados, sino que se produjeron en un contexto de violencia basada en género. Por ello, el ente investigador solicitó que las conductas sean juzgadas bajo la modalidad agravada del delito de violencia intrafamiliar.

Ricardo Leyva // Foto: redes sociales

Los 11 hechos que describe la Fiscalía

La Fiscalía individualizó cada uno de los episodios en tres apartados, violencia física, psicológica y conductas posteriores a la finalización de la relación:



El primer hecho ocurrió durante el segundo semestre de 2020, pocas semanas después de comenzar a vivir juntos en una residencia del condominio Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, Atlántico, se produjo una discusión relacionada con las medidas de bioseguridad durante la pandemia. El documento señala que Leyva habría agredido físicamente a Santos y posteriormente la habría expulsado de su casa.

La mujer habría buscado refugio inicialmente en una casa vecina y luego se trasladó a Bogotá, a la residencia de su hermano. Sin embargo, regresó con su pareja después de que él le pidiera retomar la convivencia y prometiera cambiar su comportamiento.



El segundo hecho ocurrió en 2023 en donde Santos habría sufrido varias lesiones faciales, tras haber sido agredida en un Hotel por Leyva. La Fiscalía sostiene que, por temor, la víctima atribuyó inicialmente las lesiones a una caída accidental y que posteriormente habría sido persuadida para mantener esa versión . También señala que el acusado le habría impedido acudir inmediatamente a urgencias.



tras haber sido agredida en un Hotel por Leyva. La Fiscalía sostiene que, por temor, la víctima atribuyó inicialmente las lesiones a una caída accidental y que posteriormente habría sido persuadida para mantener esa versión Ese mismo año, el acusado habría golpeado nuevamente a la mujer mientras ambos estaban en su habitación. Según el documento, un amigo cercano de Leyva se encontraba en el lugar y advirtió sobre la situación.

Sin embargo, la mujer no abandonó la vivienda porque, de acuerdo con la Fiscalía, carecía de recursos económicos y de un lugar seguro al cual dirigirse.



En 2024, durante un desplazamiento desde el aeropuerto de Barranquilla hacia la residencia de la pareja, se habría presentado una discusión entre ambos y posteriormente Santos fue abandonada en la carretera por petición del acusado.



por petición del acusado. Posteriormente en 2025 ocurrieron otros dos hechos de agresión física, uno que pudo evitarse por la intervención de terceros y el último se dio durante una discusión que comenzó cuando Karen le pidió a su pareja que se abstuviera de consumir licor, episodio que habría marcado la ruptura definitiva de la convivencia.

En el apartado sobre violencia psicológica, la Fiscalía describe conductas que habrían buscado afectar la estabilidad emocional de Karen Santos, al cuestionar la validez de esa unión. Para la Fiscalía estas expresiones habrían formado parte de una dinámica de menosprecio y manipulación emocional, también relacionada con las creencias religiosas de la mujer.

El escrito también describe un patrón de presuntas agresiones verbales durante la relación, que también interpreta como mecanismos de intimidación y sometimiento.

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En este mismo contexto, el ente investigador describe presuntas formas de violencia económica y patrimonial, relacionadas con el control de los recursos y las decisiones financieras de la mujer, así como con actuaciones que habrían afectado su independencia económica.

La Fiscalía sostiene que las presuntas agresiones continuaron después de que terminara la convivencia.



A esto se le suma las amenazas contra el hermano de Santos y por último una carta que recibió la mujer en la que Leyva anunció posibles acciones legales, penales y administrativas por presuntas injuria y calumnia, y la instó a llegar a un acuerdo transaccional para resolver lo que él consideraba una afectación a su reputación.

Según el documento, las valoraciones especializadas realizadas durante la investigación determinaron que la mujer se encontraba en una situación de riesgo extremo y riesgo mortal extremo.

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La Fiscalía acusa a Ricardo Leyva Páez por el delito de violencia intrafamiliar agravada, previsto en el artículo 229 del Código Penal, en concurso homogéneo y sucesivo por estas 11 conductas que considera independientes.

La agravante se sustenta, según el escrito, en que los hechos habrían sido cometidos contra una mujer en el marco de una relación de pareja y en un contexto de violencia basada en género.