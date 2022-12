No hubo reloj y menos de oro: abogado de Andrade

El abogado Jesús Albeiro Yepes, defensor del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade, negó que su defendido haya recibido un reloj de oro en medio del caso Odebrecht, una versión que entregó a la Fiscalía Juan Sebastián Correa, quien fuera su secretario privado de Andrade.



“Juan Sebastián Correa fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por falso testimonio, por mentiroso y porque estuvo constriñendo y amenazando un testigo para que no revelara que él se había asociado con terceras personas para obtener información de la ANI y venderla”, dijo.



“Esa persona fue utilizada por la Fiscalía, después de que el doctor Andrade fue citado a imputación y cuando la Fiscalía no tenía evidencias contra él. Esto es, acudieron a un confeso mentiroso para mentir”, añadió.

En ese sentido, el abogado manifestó que “no hubo reloj de oro”, que le habría enviado el exsenador Efraín Torrado, implicado en el caso.



“Es cierto que la Fiscalía presentó una factura, pero no una factura de Luis Fernando Andrade ni del señor Juan Sebastián Correa. El señor llevó una factura de una supuesta persona que dice ser amigo del señor Luis Fernando”, explicó.



Así mismo, Yepes dijo que no es cierto que el expresidente de la ANI haya cambiado el reloj por un bono: “Si hubo un bono fue un bono para un tercero”.



“Fiscal general debe declararse impedido para todo el caso Odebrecht”



El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal, María Paulina Riveros, se declararon impedidos para estudiar el principio de oportunidad de Juan Sebastián Correa.



Al respecto, el abogado Yepes dijo que los funcionarios se estaban demorando en tomar esa decisión.



“Para nosotros es algo sorpresivo que apenas ahora se declaren impedidos en el caso de Juan Sebastián Correa. Él es uno de los testigos de cargo que tiene la Fiscalía, desde el año 2017 le fue otorgado un principio de oportunidad por el despacho de la Fiscalía General de la Nación. Solo a ahora se ha venido a conocer ese impedimento”, dijo.



Añadió que se abrió el camino para que Colombia tenga una investigación independiente y objetiva en el caso, aunque manifestó que el fiscal dice que “no tiene que declararse impedido en los que él de manera directa no participa”.



“Le hemos pedido a la Corte Suprema de Justicia que considere que él es el verdadero titular de la acción penal (…) En principio a su despacho llegaría casos como los de las exministras”, dijo.



En ese sentido, el abogado manifestó que todo lo que tiene que ver con Odebrecht tiene que ir al fiscal ad hoc para una mayor transparencia en la investigación.

