No se pueden encubrir delitos de familiares: experto sobre caso de hija de Aida Merlano

El abogado penalista Francisco Bernate se refirió en Meridiano BLU al caso de la hija de la fugada excongresista Aida Merlano, a quien las autoridades capturaron en Barranquilla y fue trasladaron a Bogotá.

De acuerdo con el jurista, es prematuro descalificar el trabajo de la Fiscalía frente a la tesis de la posible comisión del delito de favorecimiento de fuga de presos e instrumentalización de menores de edad.

Según el jurista, lo que existe en el orden constitucional colombiano es el derecho a no declarar frente a casos de familiares y no a encubrir delitos.

“Hay que esperar a ver cuáles son las evidencias, la Fiscalía General de la Nación lo que está diciendo es que tiene evidencias de que se pusieron de acuerdo con servidores públicos para lograr la fuga y esto no es un hecho menor”, declaró Bernate.

“Tampoco creo que la Fiscalía esté dando cuenta de hechos que no ocurrieron ni que todos hemos visto”, agregó.

“Quisiera hacer un llamado de atención sobre esto, porque también leo que uno no puede imputar un delito a las hermanas o a las tías, que porque son familia. El que yo sea familia lo que me da derecho es a no declarar, pero no a encubrir delitos ni a ser cómplice de otros delitos, esto no es así”, aclaró el jurista.

