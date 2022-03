"Nunca fui a buscar testigos, simplemente a corroborar informaciones": Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez , quien comparece este viernes ante el Juzgado 28 Penal de Bogotá en audiencia de preclusión por el proceso de presunto fraude procesal y soborno a testigos, aseguró a la jueza Carmen Ortiz algunas de sus actuaciones en el caso. El exmandatario aseguró que nunca tuvo la intención de buscar testigos, sino que su intención era "corroborar informaciones".

La jueza Ortiz le llamó la atención a Uribe para que se refiriera estrictamente a las pruebas procesales del expediente y le recordó que la diligencia que se cumple este viernes no tenía planeado ser una declaración.

"Yo nunca fui a buscar testigos, simplemente a corroborar informaciones que me llegaban en el sentido de que el senador Cepeda estaba buscando a un testigo u otro, ofreciendo beneficios para que acusaran a mi hermano o a mí", declaró Uribe.

Según Uribe, él no le pidió otra cosa a Diego Cadena que "verificar". Uribe calificó al abogado, en un aparte de su declaración, como un "joven investigador", posteriormente, aseguró que el jurista no era su subalterno, sino que investigaba.

"Le pedí a Diego Cadena que fuera a verificar, no fue una creación mía. Esto es tan importante que, entre el 2011, cuando Juan Guillermo Monsalve me hizo esas acusaciones, y el 2018, cuando recibí la información de Vicky Jaramillo, son siete años. Nunca se me ocurrió que fueran a buscar a Juan Guillermo Monsalve. Le dije al señor Cadena que fuera a verificar la información que Vicky Jaramillo me había traído", según Uribe.

"El doctor Cadena, era mi abogado investigador, no mi subalterno, tuve en cuenta que había trabajado en Estados Unidos, y que había ayudado en unos acuerdos con sus clientes, uno siempre confía en el abogado, los doctores Lombana y Jaime Granados me conocen desde principios del año 2000, uno respeta al abogado, no lo controla", complementó.

El abogado Miguel Ángel del Río, representante de Deyanira Gómez, expareja del testigo Juan Guillermo Monsalve, aseguró que por ley el expresidente Uribe no podía intervenir con testimonios adicionales en la diligencia.

"El imputado está dando una declaración, está aportando un testimonio, cuando las fronteras, han quedado establecidas, la frontera, es la solicitud de preclusión, y estamos escuchando al acusado en una nueva indagatoria, con testimonios adicionales, cuando esta prohibido", declaró Del Río.

MIentras la jueza Ortiz le dio la razón al abogado, al expresar que Uribe “no puede rendir su propia versión en esta audiencia de preclusión, se puede pronunciar de las pruebas pero no realizar su propio concepto, como lo está haciendo reiteradamente”, el abogado del exmandatario, Jaime Granados, aseguró que no podía coartar s udeclaración. “Venir a coartarlo aquí como pretende Miguel Ángel del Río es una afectación”, aseguró el jurista.