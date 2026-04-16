Olmedo López va a juicio: Fiscalía desiste de preacuerdo en escándalo de la UNGRD

El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) Olmedo López irá a juicio por el escándalo de corrupción que salpica el Gobierno del presidente Gustavo Petro, esto luego de que la Fiscalía desistió de buscar un preacuerdo con el exfuncionario tras dos negativas de los jueces.

Ante esto, López se comprometió a aceptar cargos para obtener una sentencia anticipada. Deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.

La investigación señala que él, en su calidad de ordenador del gasto, habría favorecido a un contratista específico en un proceso por más de 48.000 millones de pesos para el suministro de carrotanques destinados a las comunidades indígenas de La Guajira.

Incluso, el ente acusador aseguró que por esta intervención irregular, el exfuncionario habría recibido una dádiva de 24 millones de pesos y permitió que terceros se apropiaran de hasta 340 millones de pesos.



Olmedo López, además, es señalado de direccionar otro contrato en agosto de 2023 por la adquisición de cuarenta carrotanques por más de 29.000 millones de pesos, en el que se habría presentado una apropiación indebida de cerca de 11.114 millones de pesos.