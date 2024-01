Procuraduría investigará presuntos casos de maltrato físico en el jardín infantil American Garden

La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría ordenaron a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrir una investigación en el jardín infantil American Garden para escuchar a las víctimas y establecer que lo mencionado por los niños. Y es que, según los padres de familia, los menores estaban expuestos a maltratos físicos, gritos, estrujones y hasta encierros por parte de dos profesoras.

Una de las víctimas le contó lo que estaba sucediendo a su madres, que de inmediato elevó la denuncia contra la institución: "Yo estaba corriendo. Ella me agarra de los brazos, me mira los ojos, me arruga la cara y me dice que me va a encerrar en un salón. Me dijo que yo era una niña mala y que si te contaba, tú te enojabas conmigo", fue el relato.

Luego de escuchar la versión de la menor, la madre habló con la profesora Teissha Ariza, señalada de estos abusos, que reconoció y aceptó el relato de la víctima sobre estos hechos. A raíz de esta denuncia, más padres de familia expusieron casos de sus hijos que también recibieron gritos, encierros y más hasta llegar al punto de negarse a ir a la institución por miedo.

Ante estas denuncias, el jardín infantil American Garden emitió un comunicado de ochos puntos rechazando este tipo de acciones por parte del cuerpo de docentes, quienes fueron retiradas de sus funciones. Asimismo, se activó protocolo de atención de la Ruta Integral de Convivencia Escolar y notificó a las Secretaría de Educación y al ICBF, quienes de manera preliminar informaron que no se evidencia ningún tipo de maltrato, sino una sujeción inadecuada por parte de una de las docentes.

El jardín infantil American Garden continuará con sus labores educativas apoyando a los niños y niñas garantizando un espacio educativo seguro.

Por otro lado, la Secretaría de Integración Social del Distrito informó que se programaron visitas al jardín infantil con el fin de conocer detalladamente las circunstancias de los hechos. Desde la delegación para la defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, designaron un procurador judicial que acompañará la visita en ejercicio de funciones preventivas y de control de gestión por parte del Ministerio Público.