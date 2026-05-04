Procuraduría llamó a juicio disciplinario a exedecán de la Presidencia por presunto acoso sexual

La Procuraduría General de la Nación determinó llamar a juicio disciplinario a Rodríguez Lemus por hechos que habrían ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Bucaramanga, cuando una oficial denunció haber sido víctima de actos de violencia sexual por parte del uniformado, en presencia de su hijo menor de edad.

Según la denuncia, todo comenzó durante una conmemoración militar en la sede de la Segunda División del Ejército quien presuntamente realizó comentarios de contenido sexual y posteriormente habría incurrido en tocamientos indebidos, además de comportamientos agresivos y amenazas.

El oficial negó su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, y en el auto de llamado a juicio disciplinario la Procuraduría es clara en señalar que:

“Se le insiste al investigado que la conclusión a la que llega el despacho no es por una sola declaración sino la valoración conjunta de todo el material arrimado, del cual se reitera en todo momento no solamente tuvo acceso, sino que pudo participar en el desarrollo del mismo”.



Fue en septiembre del año pasado cuando el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria contra el mayor del Ejército, todo esto tras el testimonio de la mujer que ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Bucaramanga aseguró que los hechos habrían ocurrido en mayo del año pasado.